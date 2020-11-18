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Минэнерго ожидает роста общих долгов на рынке электроэнергии до 39-40 млрд грн до конца 2020 года
14:29 18.11.2020 |
Общая сумма долгов на рынке электроэнергии по состоянию на 18 ноября 2020г составляет около 37 млрд грн, согласно прогнозу Министерства энергетики, эта сумма к концу 2020г вырастет на 1,5-2 млрд грн - до 39-40 млрд грн.
Об этом 18 ноября во время V Business and Legal Energy Forum сообщил и. о. гендиректора Директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии Минэнерго Александр Мартынюк.
«Из-за финансовой несбалансированности рынка мы имеем значительные объемы задолженности перед производителями, в частности, перед производителями из ВИЭ (25 млрд грн), перед НАЭК «Энергоатом» (около 8,2 млрд грн), перед «Укргидроэнерго» в рамках ПСО. Кроме того, за балансирующую энергию НЭК «Укрэнерго» должно «Энергоатому» еще около 3 млрд грн. Суммарно это все выливается в 37 млрд грн задолженности, к сожалению, до конца года эта цифра может вырасти еще 1,5-2 млрд грн », - сказал он, добавив, что общая сумма может вырасти до 40 млрд грн.
Для финансового сбалансирования рынка в 2012г Минэнерго предлагает следующие шаги:
• привлечение кредитных средств, в том числе благодаря предоставлению Кабинетом министров государственных гарантий для НЭК «Укрэнерго», для чего 17 ноября парламент внес изменения в закон «О Государственном бюджете на 2021г» и предоставил Кабмину такое право;
• 3,7 млрд грн долга со стороны «Укрэнерго» на балансирующем рынке перед «Енерготомом» и 2,4 млрд грн перед ГП «Гарантированный покупатель» планируется постепенно погасить согласно Правилам балансирующего рынка;
• 9 млрд грн долга перед производителями из ВИЭ (40% объема долга, накопившегося до 1 августа 2020г) должны быть погашены до конца этого года за счет привлечения кредитов под государственные гарантии;
• 13,4 млрд грн (60% долга перед производителями из ВИЭ, который образовался до 1 августа 2020г) и 7 млрд грн долга перед «Энергоатомом» (в рамках ПСО) должны быть погашены благодаря тому, что Минэнерго подало изменения в проект Государственного бюджета на 2021г, в котором предлагается выпустить ОВГЗ и привлечь «зеленые» облигации на льготных условиях.
«Такой комплекс нетарифных мер позволит удержать тариф системного оператора передачи на приемлемом уровне, что важно для промышленности», - сказал Мартынюк, добавив, что Минэнерго рассчитывает, что тариф НЭК «Укрэнерго» в 2021г будет составлять 309 грн / МВт*час.
Напомним, что для стабилизации финансового состояния госкомпании "Укрэнерго" и для выполнения обязательств перед инвесторами правительство должно предусмотреть в госбюджете-2021 средства на оплату 20% произведенной в 2021 году зеленой электроэнергии.
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