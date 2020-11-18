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Расследование дела «Роттердам+» возобновлено – НАБУ
22:52 17.11.2020 |
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что информация о закрытии дела "Роттердам+" не соответствует действительности, расследование возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
"Расследование дела "Роттердам +" возобновлено по решению ВАКС. Информация о его якобы закрытии не соответствует действительности. Заявитель отозвал жалобу из-за отсутствуя предмета спора", - сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Twitter во вторник вечером.
Как сообщалось, ранее Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС, однако Центр противодействия коррупции заявил, что согласно другому вердикту ВАКС дело остается открытым.
НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.
Находящийся в розыске по обвинениям НАБУ за формулу "Роттердам+" экс-глава НКРЭКУ, Дмитрий Вовк считает, что правительство своим постановлением от 24 января этого года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" фактически подтвердило справедливость "Роттердам+".
В САП 28 августа заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.
Решение САП закрыть уголовное производство в деле, известном как "Роттердам+", подтвердило законность применения принципа импортного паритета и безосновательность ранее выдвинутых подозрений, заявил энергохолдинг "ДТЭК".
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