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Суд принял решение по одному из исков о возобновлении расследования дела «Роттердам+»
17:34 17.11.2020 |
Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".
Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в ВАКС.
"Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение об обоснованности закрытия дела "Роттердам+", - сообщили в суде.
Как пояснили в "Центре противодействия коррупции", существует два иска об отмене решения прокурора о закрытии дела.
Сегодня один из истцов - бывший народный депутат и экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак - отказался от апелляционной жалобы на решение судьи ВАКС Екатерины Широкой об отказе в возобновлении дела "Роттердам+", ведь дело уже возобновила другая судья ВАКС Оксана Олейник по иску Никопольского завода ферросплавов, который признан потерпевшим в деле.
"Поэтому Чумак решил отозвать апелляционную жалобу на решение судьи Широкой, ведь дело "Роттердам +" уже восстановлено. Суд удовлетворил отказ Чумака от апелляционной жалобы", - сказано в сообщении.
Эксперты ЦПК отмечают, что сейчас фактически не имеет значения, какое решение выносит Апелляционная палата ВАКС, отменив решение Широкой или оставив его в силе. Поскольку уже есть решение судьи Олейник о возобновлении расследования, вступившее в законную силу и не подлежащее обжалованию в этой части. В то же время прокуратура сейчас обжаловала решение судьи Олейник в Апелляционной палате ВАКС, но решение по этой жалобе еще не вынесено.
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