Байден намерен положить конец «Северному потоку-2» - Bild

Новоизбранный президент США Джо Байден намерен положить конец обходному российскому газопроводу «Северный поток-2».

Об этом пишет немецкое издание Bild.

«В самой крупной германо-американской точке споров, а именно о российском газопроводе «Северный поток-2» через Балтийское море, Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы окончательно обанкротить престижный проект Кремля - включая почти три миллиарда евро немецких инвестиций и неограниченную поддержку со стороны федерального правительства», - сообщает издание.

Нормы, содержащиеся в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год, предусматривают санкции, направленные на страховые и сертификационные компании, которые решат принять участие в реализации российского проекта «Северный поток-2».

По информации Bild, санкции введут в январе.

Европейские газовые эксперты считают, что новые американские санкции «не только оттянут строительство» газопровода, а остановят его, несмотря на то, что 95% труб уже проложены.

Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против обходного российского газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета США на 2021 год.

В декабре прошлого года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для «Северного потока-2» на большой глубине. В результате швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы. Но Россия не оставляла попытки найти альтернативное судно для завершения строительства.

Новый пакет санкций против «Северного потока-2» призван сделать такие попытки тщетными.