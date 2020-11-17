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Срок запуска ядерного могильника в Чернобыле постоянно пересматривается - Инспекция
09:40 17.11.2020 |
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не получила ни одного документа, который бы свидетельствовал о строительной готовности объектов Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом заявил глава ГИЯРУ Григорий Плачков, передает Energy Club.
Он уточнил, что ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса ЦХОЯТ запланирован на конец 2020 года.
"Еще должны быть проведены ряд мероприятий и, пока мы не имеем ни одного документа, которые бы позволили сделать выводы о готовности объекта. Существуют графики сдачи объекта, но они постоянно пересматриваются. Однако, хозяйственную деятельность своих лицензиатов мы не регулируем и не комментируем", - говорит Плачков.
Глава ГИЯРУ добавил, что строительные работы на площадке централизованного хранилища восстановили еще в 2017 году. Сам проект для Украины важнейший с точки зрения уменьшения затрат на оплату услуг по вывозу и переработке отработанного ядерного топлива, как это предусмотрено международными договорами.
"Централизованное хранилище - ядерная установка, которая обеспечит длительное хранение, около 100 лет, отработанного ядерного топлива с действующих энергоблоков РАЭС, ЮУАЭС и ХАЭС. Проектная вместимость технического комплекса составит 458 контейнеров HI-STORM, которые смогут вместить в себя 16 529 отработанных топливных сборок", - сообщил Плачков.
В то же время и.о. руководителя "Энергоатома" Петр Котин заявляет, что первый пусковой комплекс ЦХОЯТ будет полностью готов 22 декабря. Ранее он обещал завершить строительно-монтажные работы на площадке ЦХОЯТ еще до конца сентября 2020 года.
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