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В Украине могут изменить нормы потребления газа населением
08:53 17.11.2020 |
Министерство энергетики считает необходимым пересмотреть нормы потребления газа гражданами, у которых не установлены счетчики.
Об этом ведомство сообщило на запрос УНИАН, отвечая на вопрос, планируется ли пересмотр нормы потребления газа и воды.
«Да, нормы потребления газа требуют пересмотра на основе объективного экспертного анализа», - сказано в сообщении.
При этом в ведомстве сообщили, что в Украине не имеют счетчиков и, соответственно, уплачивают за коммунальные услуги по установленным нормам, 2,3 млн домохозяйств. На установку такого количества приборов учета необходимо примерно 3-5 млрд грн в зависимости от типа и вида счетчика.
В Министерстве энергетики пояснили, что действующее законодательство предусматривает компенсацию населению расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа за счет тарифа на распределение газа.
«Бытовые потребители природного газа - физические лица (население) могут самостоятельно обеспечить установку индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются по тарифу на распределение природного газа», - сообщили УНИАН в профильном министерстве.
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