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Оператор газохранилищ Украины позволит банкам мониторить операции с газом в залоге
08:50 17.11.2020 |
Оператор газохранилищ Украины внедряет новую услугу, которая позволит банкам отслеживать операции с природным газом в ПХГ, который клиенты используют в качестве залога для получения кредитов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Укртрансгаз.
"Функция мониторинга природного газа, хранящегося в ПХГ, существенно снижает риски банка при кредитовании. Соответственно клиент сможет получить необходимое финансирование на более выгодных условиях", - отметили в компании.
Для пользования услугой мониторинга необходимо заключить трехстороннее соглашение между Оператором газохранилищ, банком и клиентом. После этого банку будет предоставляться аккаунт пользователя информационной платформы, что позволит мониторить объемы природного газа на счете клиента. Газом, являющимся предметом соглашения, владелец сможет распоряжаться только по согласованию с банком.
На сегодняшний день свою заинтересованность в сотрудничестве с Оператором газохранилищ и заказчиками его услуг подтвердил ряд ведущих украинских банков - как государственных, так и частных.
Новая услуга станет полностью доступной в декабре 2020 года после реализации технических функций в информационной платформе ПХГ. Мониторинг можно будет осуществлять онлайн 24/7 в информационной платформе Оператора.
«Мы находимся в постоянном диалоге со своими клиентами, благодаря чему повышаем прозрачность и качество нашей работы и вводим новые услуги. Идея мониторинга газа в качестве залогового имущества родилась именно в таких обсуждениях. Для Укртрансгаза эта услуга абсолютно нового формата, и мы уверены, что она будет востребована среди наших украинских клиентов. Это позволит им кредитоваться на более выгодных условиях и, таким образом, получать средства на операционные расходы», - отметил и.о. генерального директора АО «Укртрансгаз» Сергей Перелома.
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