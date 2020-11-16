Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Минэнерго рассказали о ЭСКО-рынке

10:02 16.11.2020 |

Новости ТЭК

 

Министерство энергетики разработало ряд предложений по развитию рынка ЭСКО, которые предусматривают разблокирование процесса заключения договоров и упрощения процедуры их подписания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что местными и центральными органами власти уже заключено 548 ЭСКО-договоров на общую сумму почти 1,26 млрд грн. В то же время, существует ряд барьеров, не позволяющих рынку ЭСКО развиваться. Для преодоления технического барьера Минэнерго разработало законопроект, который после согласования Правительством был зарегистрирован в ВР.

"Вместе с тем Министерство энергетики совместно с Госэнергоэффективности по итогам консультаций с представителями бизнеса и заказчиками энергосервиса с привлечением проектов международной технической помощи подготовило предложения для преодоления основных препятствий для дальнейшего развития механизма энергосервиса. Эти наработки стали основой законопроектов № 4356 и 4357, которые подал на рассмотрение парламента народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Юрий Камельчук", - прокомментировали в пресс-службе.

Законопроектами предусмотрено:

• Разблокировка процесса заключения ЭСКО-договоров путем устранения правовых коллизий, возникших с принятием нового закона о Публичных закупках;

• Введение счетов со специальным режимом использования для расчетов по энергосервисным договорам для защиты частных ЭСКО-инвестиций;

• Распространение механизма энергосервиса на бюджетные учреждения государственной формы собственности, что не координируются ЦОИВ;

• Упрощение и ускорение процедуры заключения ЭСКО-договоров после успешного завершения тендера;

• Совершенствование сроков и подходов к определению базового уровня потребления энергии и подходов к фиксации несоблюдения санитарных условий;

• Возможность включения отдельных мероприятий по замещению традиционных видов топлива в рамках энергосервиса;

• Возможность для сторон ЭСКО-договора просматривать распределение экономии в пользу заказчика, если он самостоятельно внедряет дополнительные энергоэффективные мероприятия;

• Возможность приоритезировать более комплексные энергоэффективные мероприятия с Энергосервисом;

• Обязанность применения элементов системы энергоменеджмента и энергомониторинга;

• Возможность материально стимулировать лиц, привлеченных к энергосервису, за счет экономии энергетических затрат за успешную реализацию ЭСКО-договора;

• Нормирование подходов к основаниям для пересмотра цены энергосервисного договора по соглашению сторон.

"После принятия законодательных изменений в рамках новой целевой 5-летней программы по энергоэффективности планируется предоставление государственной поддержки ЭСКО-проектам, в частности через механизм удешевления кредитов", - сообщили в ведомстве.

Минэнерго заявляет о своей готовности к оперативному и качественному сотрудничеству и просит рассмотреть и поддержать указанные инициативы для улучшения условий реализации ЭСКО-механизма в Украине.

Справка УНН. ЭСКО от англ. ESCO - energy service company, энергосервисная компания. Это бизнес инвестирование в термомодернизацию и получение прибыли за счет экономии на коммунальных платежах. Инвестор может за свой счет проводить термомодернизацию домов, социальной инфраструктуры и т.д., взамен получать плату за счет сэкономленных на платежах средствах.
 

ПО РУБРИКАМ

13:23 Евро дорожает 16 ноября на надеждах на вакцину от коронавируса

12:29 Остаток средств на корсчетах банков 16.11.20

12:27 Справочный курс гривны 16 ноября повышен на 0,67 коп до 28,1109 грн/$1

11:50 Глава ЕЦБ: запуск цифрового евро возможен в ближайшие четыре года

11:21 Азиатские биржи 16 ноября закрылись ростом

10:52 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13.11.20

10:49 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.11.20

10:41 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.11.2020

08:50 В Раде зарегистрировали законопроект о платежных услугах

08:21 Золото дорожает на ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

08:17 Курс доллара снижается 16 ноября на неопределенности вокруг COVID

08:04 Биржи США 13 ноября закрылись ростом

13.11 НБУ отказался от интервенций на межбанке на этой неделе

13.11 Депозитные ставки для физлиц 13.11.20

13.11 Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

• дальше…

13:02 Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины

12:41 Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

09:37 В мире создали крупнейшую зону свободной торговли

08:44 В Молдове посчитали почти все голоса, Санду уверенно побеждает

08:39 «Он победил», «я ничего не признаю». Трамп признал (и сразу опроверг) поражение на президентских выборах в США

08:30 Коронавирус: разработчик вакцины Pfizer обещает нормальную жизнь к следующей зиме

13.11 «Должны дать им по морде»: Додон, рискующий проиграть выборы, зовет молдаван на улицы

13.11 LBMA грозит «черным списком» странам, закрывающим глаза на источники поставок золота

13.11 Самые дорогие страновые бренды в мире потеряли свыше $13 трлн стоимости из-за пандемии, Украина - на 55-м месте - Brand Finance

13.11 «Дипломатический переворот». Китай создает крупнейшую в мире зону свободной торговли

13.11 Эксперты не нашли доказательств манипуляций на выборах в США

13.11 Польша угрожает ветировать бюджет ЕС из-за механизма защиты верховенства права - СМИ

13.11 США запретили инвестировать в компании, связанные с китайскими военными

12.11 WSJ допускает, что администрация Байдена может позволить достроить «Северный поток-2» ради улучшения отношений с Германией

12.11 Швейцария возобновляет переговоры с ЕС по новому договору после двухлетнего перерыва

• дальше…

09:01 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

12.11 Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня

12.11 Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

11.11 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

11.11 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

11.11 Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий

11.11 Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы

11.11 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

10.11 Сотовые операторы повысят нормы излучения базовых станций

09.11 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

05.11 В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок

04.11 Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

• дальше…

12:24 В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене «карантина выходного дня» - Кондратюк

11:38 Уманский рассказал о присвоении средств, выделенных на «Большое строительство Зеленского»

09:11 Путинский кастинг. Действительно ли Пушилина поменяют на другого Захарченко

09:01 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

08:45 Явка во втором туре выборов мэров в Украине на 20.00 составила 24% - ЦИК

13.11 У него нет претензий к России: Почему Кравчука не увольняют вслед за Фокиным

13.11 Новый тип видосиков Зеленского — это по форме «95 квартал», а по сути — полное размывание образа президента

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

13.11 Губернаторы против ОПЗЖ. Как Офис президента начал брать под контроль регионы

12.11 Советник Ермака Уманский подал в отставку

12.11 Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня

12.11 Кремлевская пропаганда празднует победу одного из своих главных месседжей - о «необходимости прямых переговоров с ДНР/ЛНР»

12.11 У Найема новая должность в Укроборонпроме. Будет распоряжаться активами концерна

12.11 Подавляющее большинство украинцев не участвовали в инициированном Зеленским опросе

12.11 Верховный суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

• дальше…

13:45 PlayStation 5 и Xbox Series X станут последними игровыми консолями. После них наступит эра облачных сервисов

13:35 Porsche инвестирует в синтетическое топливо

12:10 Финны нашли решение проблемы замерзающих фар

13.11 Представлен 5-нм чип Samsung Exynos 1080 с трёхкластерной архитектурой для мощных смартфонов

13.11 Смартфоны каких компаний предпочитают украинцы - исследование

13.11 В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения

13.11 Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных

13.11 BMW представила почти серийный электроскутер будущего

13.11 Разработчик Pokémon GO создаст карту мира с дополненной реальностью

12.11 Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге

12.11 Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку

12.11 5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

12.11 В Японии консолей PlayStation 5 оказалось так мало, что среди покупателей проводили лотерею

12.11 Фил Спенсер назвал запуск Xbox Series самым успешным среди консолей Microsoft

11.11 Компания BMW провела испытания вингсьюта, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно