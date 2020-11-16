В Минэнерго рассказали о ЭСКО-рынке

Министерство энергетики разработало ряд предложений по развитию рынка ЭСКО, которые предусматривают разблокирование процесса заключения договоров и упрощения процедуры их подписания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что местными и центральными органами власти уже заключено 548 ЭСКО-договоров на общую сумму почти 1,26 млрд грн. В то же время, существует ряд барьеров, не позволяющих рынку ЭСКО развиваться. Для преодоления технического барьера Минэнерго разработало законопроект, который после согласования Правительством был зарегистрирован в ВР.

"Вместе с тем Министерство энергетики совместно с Госэнергоэффективности по итогам консультаций с представителями бизнеса и заказчиками энергосервиса с привлечением проектов международной технической помощи подготовило предложения для преодоления основных препятствий для дальнейшего развития механизма энергосервиса. Эти наработки стали основой законопроектов № 4356 и 4357, которые подал на рассмотрение парламента народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Юрий Камельчук", - прокомментировали в пресс-службе.

Законопроектами предусмотрено:

• Разблокировка процесса заключения ЭСКО-договоров путем устранения правовых коллизий, возникших с принятием нового закона о Публичных закупках;

• Введение счетов со специальным режимом использования для расчетов по энергосервисным договорам для защиты частных ЭСКО-инвестиций;

• Распространение механизма энергосервиса на бюджетные учреждения государственной формы собственности, что не координируются ЦОИВ;

• Упрощение и ускорение процедуры заключения ЭСКО-договоров после успешного завершения тендера;

• Совершенствование сроков и подходов к определению базового уровня потребления энергии и подходов к фиксации несоблюдения санитарных условий;

• Возможность включения отдельных мероприятий по замещению традиционных видов топлива в рамках энергосервиса;

• Возможность для сторон ЭСКО-договора просматривать распределение экономии в пользу заказчика, если он самостоятельно внедряет дополнительные энергоэффективные мероприятия;

• Возможность приоритезировать более комплексные энергоэффективные мероприятия с Энергосервисом;

• Обязанность применения элементов системы энергоменеджмента и энергомониторинга;

• Возможность материально стимулировать лиц, привлеченных к энергосервису, за счет экономии энергетических затрат за успешную реализацию ЭСКО-договора;

• Нормирование подходов к основаниям для пересмотра цены энергосервисного договора по соглашению сторон.

"После принятия законодательных изменений в рамках новой целевой 5-летней программы по энергоэффективности планируется предоставление государственной поддержки ЭСКО-проектам, в частности через механизм удешевления кредитов", - сообщили в ведомстве.

Минэнерго заявляет о своей готовности к оперативному и качественному сотрудничеству и просит рассмотреть и поддержать указанные инициативы для улучшения условий реализации ЭСКО-механизма в Украине.

Справка УНН. ЭСКО от англ. ESCO - energy service company, энергосервисная компания. Это бизнес инвестирование в термомодернизацию и получение прибыли за счет экономии на коммунальных платежах. Инвестор может за свой счет проводить термомодернизацию домов, социальной инфраструктуры и т.д., взамен получать плату за счет сэкономленных на платежах средствах.