Буславец ознакомила с дорожной картой развития водородной энергетики в Украине

В Министерстве энергетики рассматривают несколько вариантов транспортировки водорода украинского производства в Европу - вплоть до использования региональной и транспортной инфраструктуры газопроводов в долгосрочной перспективе.

Как передает Укринформ со ссылкой на пост пресс-службы Минэнерго в Фейсбуке, об этом и. о. министра энергетики Ольга Буславец сказала, открывая круглый стол «Водородная экономика: дорожная карта».

«Министерство уже разрабатывает дорожную карту водородной энергетики Украины. Нами намечены краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная перспективы транспортировки водорода», - отметила Буславец.

Краткосрочная перспектива: водород, который транспортируется в небольших количествах в газообразном состоянии в цистернах, с помощью грузовых автомобилей, использующих дорожную инфраструктуру.

Среднесрочная перспектива: водород может транспортироваться как жидкий органический водород (LOHC) грузовиками и железнодорожной инфраструктурой.

Долгосрочный горизонт: использование региональной и транспортной инфраструктуры газопроводов для местных перевозок в больших количествах и для объемов экспорта.

В то же время возможности газотранспортной системы для транспортировки водорода должны быть тщательно изучены совместно с экспертами с целью обеспечения безопасной работы, считает глава министерства.

«Этот вопрос нужно дополнительно проработать вместе с экспертами ЕС относительно определения маршрутов, а также разработать комплекс мер по обеспечению надежности и безопасности работы газотранспортной системы с новым энергоносителем», - отметила Буславец.

В министерстве добавили, что дальнейшая работа будет включать разработку и принятие нормативно-правовой базы для обеспечения функционирования отрасли водородной энергетики Украины, приближение законодательства к требованиям международного права в этой сфере.

Речь идет также о внедрении в Украине системы стандартизации в отрасли водородной энергетики, разработанной на базе международно установленных стандартов и норм для этого вида топлива; разработке мер безопасности в процессе производства, хранения, транспортировки и потребления водорода.

Как сообщалось, в этом году Евросоюз утвердил Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы до 2050 года, в которой, в частности, Украина определена приоритетным партнером благодаря ее потенциалу по производству «зеленого» водорода и наличию инфраструктуры, соединенной с ЕС.

В рамках Экспертного совета при Минэнерго уже создана Рабочая группа по развитию водородной энергетики.

Согласно «Инициативе зеленого водорода для Европейского Зеленого курса 2x40 ГВт» и плану выхода из кризиса COVID-19, на Украину выделено создание 10 ГВт новых мощностей по производству «зеленого» водорода, из которых большинство предназначено для экспорта в Европейский Союз.

Сотрудничество в сфере водородной энергетики включено в основные темы энергетического партнерства между Украиной и Германией, определенного Совместным заявлением, которое в августе 2020 года подписали Ольга Буславец и Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

