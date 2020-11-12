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Буславец ознакомила с дорожной картой развития водородной энергетики в Украине
18:31 12.11.2020 |
В Министерстве энергетики рассматривают несколько вариантов транспортировки водорода украинского производства в Европу - вплоть до использования региональной и транспортной инфраструктуры газопроводов в долгосрочной перспективе.
Как передает Укринформ со ссылкой на пост пресс-службы Минэнерго в Фейсбуке, об этом и. о. министра энергетики Ольга Буславец сказала, открывая круглый стол «Водородная экономика: дорожная карта».
«Министерство уже разрабатывает дорожную карту водородной энергетики Украины. Нами намечены краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная перспективы транспортировки водорода», - отметила Буславец.
Краткосрочная перспектива: водород, который транспортируется в небольших количествах в газообразном состоянии в цистернах, с помощью грузовых автомобилей, использующих дорожную инфраструктуру.
Среднесрочная перспектива: водород может транспортироваться как жидкий органический водород (LOHC) грузовиками и железнодорожной инфраструктурой.
Долгосрочный горизонт: использование региональной и транспортной инфраструктуры газопроводов для местных перевозок в больших количествах и для объемов экспорта.
В то же время возможности газотранспортной системы для транспортировки водорода должны быть тщательно изучены совместно с экспертами с целью обеспечения безопасной работы, считает глава министерства.
«Этот вопрос нужно дополнительно проработать вместе с экспертами ЕС относительно определения маршрутов, а также разработать комплекс мер по обеспечению надежности и безопасности работы газотранспортной системы с новым энергоносителем», - отметила Буславец.
В министерстве добавили, что дальнейшая работа будет включать разработку и принятие нормативно-правовой базы для обеспечения функционирования отрасли водородной энергетики Украины, приближение законодательства к требованиям международного права в этой сфере.
Речь идет также о внедрении в Украине системы стандартизации в отрасли водородной энергетики, разработанной на базе международно установленных стандартов и норм для этого вида топлива; разработке мер безопасности в процессе производства, хранения, транспортировки и потребления водорода.
Как сообщалось, в этом году Евросоюз утвердил Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы до 2050 года, в которой, в частности, Украина определена приоритетным партнером благодаря ее потенциалу по производству «зеленого» водорода и наличию инфраструктуры, соединенной с ЕС.
В рамках Экспертного совета при Минэнерго уже создана Рабочая группа по развитию водородной энергетики.
Согласно «Инициативе зеленого водорода для Европейского Зеленого курса 2x40 ГВт» и плану выхода из кризиса COVID-19, на Украину выделено создание 10 ГВт новых мощностей по производству «зеленого» водорода, из которых большинство предназначено для экспорта в Европейский Союз.
Сотрудничество в сфере водородной энергетики включено в основные темы энергетического партнерства между Украиной и Германией, определенного Совместным заявлением, которое в августе 2020 года подписали Ольга Буславец и Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
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