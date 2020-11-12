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В Украине представили пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии
15:45 12.11.2020 |
Аналитический центр DiXi Group представил пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии, который будет обновляться на постоянной основе при условии предоставления информации от НКРЭКУ, а впоследствии будет распространен и на поставщиков газа.
Как передает корреспондент Укринформа, презентация пилотного рейтинга экспертом DiXi Group Богданом Серебренниковым состоялась в онлайн-формате.
"Рейтинг поставщиков электроэнергии - это инструмент, который позволяет проводить регулярное оценки компаний по набору индикаторов, формировать их общий рейтинг, рейтинг по отдельным категориям, делать аналитические обобщения и отслеживать прогресс. Это поможет потребителям разобраться, кто есть кто на рынке", - сказал Серебренников .
Он отметил, что рейтинг предназначен сразу для двух аудиторий: для потребителей и для поставщиков электроэнергии. Поставщикам он поможет активизировать рыночную конкуренцию, а потребителям - выбрать поставщика на основе ряда критериев, кроме ценового.
"Рейтинг поставщиков не сравнивает цен. Для этой цели в Европе используются специальные инструменты для сравнения цен. У нас есть индикаторы, касающиеся цен и тарифов, но мы не сравниваем размер цен. Вообще, мы считаем, что потребителю можно идеально помочь, если дать ему оба эти инструмента: сравнение цен поставщиков и второе - рейтинг, который поможет разобраться в других аспектах работы поставщиков ", - сообщил эксперт.
В выборку попали 50 крупнейших игроков на рынке электроэнергии (80% розничного рынка). Общий средний рейтинговый балл компаний в проанализированной выборке составляет лишь 0,345 при максимально возможном значении 1.
"Это, в частности свидетельствует, что у многих поставщиков есть большой простор для совершенствования своей коммерческой деятельности и наращивания конкурентных преимуществ", - отметил Серебренников.
Эксперт сообщил, что лидерами рейтинга, с общим рейтинговым баллом, который колеблется в пределах 0,7-1, смогли стать только три поставщика.
В категорию "середняков" попали 28 поставщиков, чей общий рейтинговый балл был определен в пределах 0,3-0,7.
А в группу "скрытые резервы" попали 19 поставщиков, с общим рейтинговым баллом в 0,3.
"Общий балл компании-лидера рейтинга (0,779) почти в 8 раз превышает балл компании, которая заняла последнее место (0,100). При этом в группу лидеров попали только три поставщика из 50 и все они имеют ощутимый отрыв даже от следующей в рейтинге компании ( 0,529) ", - прокомментировал Серебренников.
При этом, по его словам, компании с особым статусом на рынке - поставщики универсальных услуг (ПУП) и поставщик "последней надежды" (ПОН) - смогли получить существенно более высокие оценки по всем категориям рейтинга по сравнению с поставщиками по свободным ценам (ПВЦ). Общий средний рейтинговый балл ПУП и ПОН (0,448) почти в 2 раза превысил аналогичный показатель, который получили ПВЦ (0,234).
Как сообщал Укринформ, новая модель рынка электроэнергии стартовала 1 июля 2019 г в соответствии с нормами закона «О рынке электрической энергии», принятого в 2017 году.
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