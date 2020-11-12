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Коболев рассказал, что мешает Украине нарастить собственную добычу газа
13:13 12.11.2020 |
Украина сможет наращивать собственную добычу газа, когда компании, которые это должны делать, получат доступ к недрам, отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Об этом он сказал в эфире ток-шоу на "5 канале", сообщает УНН.
По словам Коболева, вопрос об увеличении Украине собственной добычи газа является очень сложным.
"Я вам приведу пример: в июле 2019 даже не предыдущим правительством, а еще правительством господина Гройсмана для всех желающих был проведен конкурс на 9 новых участков, на которых как частным, так и государственным компаниям предлагалось разведывать и добывать газ", - отметил чиновник .
По его словам, эти участки могут дать дополнительные объемы газа, потому что, например, у "Нафтогаза" участки суперистощены - более 80% газа из них уже добыли, а потому там наращивать добычу теоретически возможно, но стоить это очень дорого.
"С июля 2019 и до сих пор эти соглашения остаются неподписанными. В январе следующего года будет 1,5 года с момента проведения конкурса. Закон Украины говорит, что если за 1,5 года соглашения не подписаны, конкурс надо проводить с самого начала", - рассказывает глава "Нафтогаза".
"Ответ на вопрос, когда и как мы сможем как страна наращивать добычу газа, зависит от ответа на вопрос, когда компании - или частные, или государственные, смогут получить доступ к недрам, чтобы мы могли делать разведку, поиск и добычу", - сказал он.
Коболев отметил, что при персональной поддержке премьер-министра до конца года существует шанс таки заключить соглашения с компаниями, которые будут добывать газ.
"Также "Нафтогаз" претендует на тот участок, с которого ушел Shell, потому что там уже сейчас у нас есть небольшая плоскость, где мы бурим две скважины. И мы считаем, что наиболее вероятным выходом будет продать его именно нам. На этом участке мы сможем начать бурение после подписания всех бумаг через 6 месяцев", - считает чиновник.
Коболев также добавил, что на других участках разведка и поиск будет продолжаться 2-3 года.
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