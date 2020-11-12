Доля «зеленой» энергетики в Украине за год возросла более чем в два раза

За 8 месяцев 2020 года производство электроэнергии из восстанавливаемых источников (энергия солнца, ветра, биомассы) по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличилось на 120,2% - до 7 765,2 млн кВт-ч.

Как передает Укринформ, такие данные обнародовало Министерство энергетики.

При этом, как видно из диаграммы, удельный вес ВИЭ в структуре генерации по Объединенной энергосистеме Украины за 8 месяцев 2020 года составил 8,1% (против 3,4% за соответствующий период 2019 года). В то же время, доля производства ТЭС и ТЭЦ в структуре генерации сократилась до 32,4% (против 37,0% за тот же период прошлого года), доля АЭС практически не изменилась (соответственно 52,9% и 53%).

Как сообщал Укринформ, в 2019 году в Украине наблюдался значительный прирост количества производителей электроэнергии из восстанавливаемых источников энергии (ВИЭ). Согласно данным НКРЭКП, по состоянию на 1 июля 2019 года в Украине было 325 субъектов хозяйствования, получивших лицензии на право внедрения хозяйственной деятельности по производству электроэнергии. На 31 декабря таких было уже 867.

В апреле 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предложило новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год. Энергобаланс предусматривает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- и тепловой генерацией. В соответствии с документом прогнозное производство электроэнергии атомными электростанциями сократилось на 7 млрд кВт-ч. (на 8,6%) - до 73,7 млрд кВт-ч.

Кабинет Министров Украины 10 июня 2020 года подписал "Меморандум о взаимопонимании относительно урегулирования проблемных вопросов в сфере восстанавливаемой энергетики". Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, то есть их уменьшение. При этом украинская власть обязуется принимать все меры для своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашения имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые согласились на реструктуризацию.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" был принят Верховной Радой 21 июля. Этот документ позволит, в частности, снизить размер «зеленых» тарифов для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года. В частности, на 10-15% в зависимости от мощности - для солнечных электростанций и на 7,5% - для ветряных электростанций.