Финансовые новости
- |
- 11.11.20
- |
- 19:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В 2020 году в мире будет продано более 126 ГВт солнечных панелей
13:24 11.11.2020 |
По данным тайваньской консалтинговой компании InfoLink, в текущем году в мире будут проданы солнечные фотоэлектрические панели (модули) общей мощностью 126,2 ГВт. Это несколько меньше прогноза компании, сделанного в начале 2020 года, до пандемии COVID (134,8 ГВт).
По информации тех же аналитиков, в прошлом году продажи солнечных модулей составили 121,4 ГВт, то есть, несмотря на сложный год с его карантинами, ожидается рост продаж по сравнению с 2019 годом.
InfoLink прогнозирует, что в 2021 году глобальный спрос на модули вырастет до 143,7 ГВт, что на 15% больше, чем в нынешнем году.
Объем продаж солнечных модулей - один из основных индикаторов потенциала развития солнечной энергетики. Однако сроки поставки панелей и ввода объектов в эксплуатацию, разумеется, не совпадают, поэтому количество проданных модулей не отражает зеркально прирост генерирующих мощностей в том же календарном году.
В соответствии с опубликованным прогнозом МЭА, в 2020 году в мире будет введено в строй 107 ГВт солнечных электростанций.
Ранее сообщалось, что вышел в свет очередной, 14-й ежегодный доклад инвестиционного банка Lazard «Анализ приведённой стоимости энергии» (Levelized Cost of Energy Analysis - 14.0). В работе традиционно сравнивается экономика разных технологий электрогенерации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы
|Найдет ли Зеленский общий язык с Байденом?
|Потолок «Нашего края». Почему лучше не смешивать Шахова с Червоненко
|Дорогая игрушка Коломойского: Есть ли политическое будущее у партии «За будущее»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Таможня начнет сообщать Экологической инспекций данные об импортерах масел
|Кабмин принял план развития 5G в Украине
|Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий
|Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы
|Денежная масса в Украине в октябре возросла на 2%
|Из-за карантина в Украине изменили процедуру открытия пенсионных счетов
Это интересно
|Владельцы старых Tesla Model S и X выбили право на бесплатную замену износившейся флеш-памяти
|Названы новые владельцы Honor. Компания Huawei получит более 15 миллиардов долларов
|Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза
|Замена Android стартует 18 декабря. Huawei обновит до Hongmeng OS более 90% моделей смартфонов
|EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности
|Ford официально представил новый EcoSport Active
|Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K