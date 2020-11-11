В 2020 году в мире будет продано более 126 ГВт солнечных панелей

По данным тайваньской консалтинговой компании InfoLink, в текущем году в мире будут проданы солнечные фотоэлектрические панели (модули) общей мощностью 126,2 ГВт. Это несколько меньше прогноза компании, сделанного в начале 2020 года, до пандемии COVID (134,8 ГВт).

По информации тех же аналитиков, в прошлом году продажи солнечных модулей составили 121,4 ГВт, то есть, несмотря на сложный год с его карантинами, ожидается рост продаж по сравнению с 2019 годом.

InfoLink прогнозирует, что в 2021 году глобальный спрос на модули вырастет до 143,7 ГВт, что на 15% больше, чем в нынешнем году.

Объем продаж солнечных модулей - один из основных индикаторов потенциала развития солнечной энергетики. Однако сроки поставки панелей и ввода объектов в эксплуатацию, разумеется, не совпадают, поэтому количество проданных модулей не отражает зеркально прирост генерирующих мощностей в том же календарном году.

В соответствии с опубликованным прогнозом МЭА, в 2020 году в мире будет введено в строй 107 ГВт солнечных электростанций.

Ранее сообщалось, что вышел в свет очередной, 14-й ежегодный доклад инвестиционного банка Lazard «Анализ приведённой стоимости энергии» (Levelized Cost of Energy Analysis - 14.0). В работе традиционно сравнивается экономика разных технологий электрогенерации.