Потребление электроэнергии в октябре снизилось на 1%

Потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в октябре 2020 года составило 9,641 млрд кВт-ч, что на 1% меньше, чем в октябре прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

"По оперативным данным Укрэнерго, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года снизилось только на 1%: 9,641 млрд кВт∙ч против 9,724 млрд кВт∙часов", - говорится в сообщении.

Объем электропотребления промышленности в октябре 2020 года уменьшился на 3,9% по сравнению с прошлым годом. Прежде всего, это связано с сокращением потребления крупнейшей группы среди промпотребителей - металлургической отрасли (-7,9%). Заметно в процентном отношении снизило потребление машиностроение (-12,4%), что вызвано карантинными ограничениями. В то же время, среди промпотребителей значительно увеличили свое электропотребление химическая и нефтехимическая отрасль - на 12,3%.

Отмечается, что в октябре по сравнению с прошлым годом демонстрируют увеличение потребления электроэнергии населения - на 1,8%, строительство - на 4,2%, сельхозпотребители - на 5,3%, коммунально-бытовые и другие непромышленные потребители - на 3,9% и на 2,6% соответственно.

Всего с начала года потребление электроэнергии (нетто) составляет 95,9 млрд кВт∙ч, что на 3,2% меньше, чем в январе-октябре 2019 года. Из всех групп потребителей свое электропотребление увеличили только население (+2,8%) и сельхозпотребители (+0,6%). В то же время больше всего сократили транспорт (-14,8%) и коммунально-бытовые потребители (-6,9%).



