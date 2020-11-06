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Глава «Нафтогаза» не верит в интерес инвесторов к приватизации государственных ТЭЦ из-за долгов
23:14 05.11.2020 |
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не верит в интерес инвесторов к приватизации государственных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) из-за имеющихся долгов перед компанией за поставленный природный газ.
"Думаю, она (приватизация - ИФ) сейчас невозможна. По одной простой причине - эти ТЭЦ нам должны один миллиард гривень. Какой инвестор купит ТЭЦ с миллиардом долга?", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, если государство не сможет найти грамотных управленцев для этих ТЭЦ, то "Нафтогаз" готов взять на себя эту обязанность.
"При этом мы говорим правительству: если у вас есть любая иная заслуживающая доверие компания, которая сможет эффективно управлять ТЭЦ, и начнет с нами рассчитываться на 100%, а в перспективе - начнет погашать и старый долг, то мы обеими руками "за". Обнимем и поцелуем. Но это не должна быть компания по типу той, от которой нам отдали в управление "Энергия - Новый Раздол" и "Энергия - Новояворовск"", - подчеркнул Коболев.
В то же время он отметил, что возможность инвестирования в станции у группы появятся только в случае их передачи "Нафтогазу" в собственность. "Если у нас этот объект могут забрать, то и инвестировать в него мы не будем. Их нужно передать нам в собственность. Тогда мы в ТЭЦ инвестируем. Если их никто не может купить с такими долгами, то другого выхода нет", - добавил глава НАК.
По его словам, одной из ключевых причин готовности группы взять ТЭЦ в управление или собственность - это возможный отказ от запланированной отмены с весны 2021 года специальных обязательств (ПСО) по поставке им газа.
"Это один из моментов, почему мы так открыто относимся к варианту передачи нам этих шести госТЭЦ. Мы боимся, что если нам эти ТЭЦ не передадут, а инвесторы там не появится, то из-за них ПСО по теплу не отменят. Они - самая большая проблема рынка тепла. Если эти шесть ТЭЦ существующую проблему решат - это решает 80-90% всех проблем рынка. Более того, это будет демонстрация того, что проблемы на рынке тепла можно решать", - пояснил он.
Коболев также уточнил, что "Нафтогаз" категорически против передачи в зону ответственности группы коммунальных теплоэнергетических компаний, напомнив о необходимости закрепить за местными властями ответственность за нерасчеты за газ.
"Важно, чтобы принцип ответственности и полномочий был реализован. Хочет мэр города управлять местным предприятием тепловой генерации? Тогда он должен нести за него ответственность. Тепловик не рассчитывается - город несет за это ответственность. Мэры же любят пиариться в октябре, мол, мы молодцы, мы включили тепло и т.д. Прекрасно, но, будьте добры, и ответственность несите в части оплаты поставленного газа", - добавил глава НАК.
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