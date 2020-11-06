Средняя цена импорта в Украину газа в октябре увеличилась на 21,8% – Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в сентябре 2020 года осуществлялся по средней цене $171,24 (4 тыс. 858,37 грн) за 1 тыс. куб. м, передает Энергореформа.

Как сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, цена импорта газа за прошлый месяц на 21,8% выше цены сентября-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $140,55 (3 тыс. 955,77 грн).

Как сообщала Энергореформа, экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-20гг., $ за 1 тыс. куб. м:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0 175,3 Февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9 168,5 Март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1 153,7 Апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 233,5 122,6 Май 278,7 181,5 208,4 260,0 215,2 98,1 Июнь 266,6 184,3 213,7 266,4 196,4 88,4 Июль 284,5 210,9 214,5 288,8 188,5 124,4 Август 254,0 199,1 210,1 286,7 178.3 106,1 Сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4 174,7 140,5 Октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4 199,5 171,2 Ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2 177,4 Декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0 176,7

Данные: Минэкономики