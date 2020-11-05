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Тимошенко, Тарута и еще 48 депутатов обжаловали в КСУ назначение членов НКРЭКУ
22:59 04.11.2020 |
50 народных депутатов обратились в Конституционный суд Украины с просьбой признать не конституционными семь указов пятого президента Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского о назначении членов Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Как сообщает пресс-служба КСУ, в частности, оспариваются указы о назначении членами НКРЭКУ Валерия Тарасюка, Дмитрия Коваленко, Ольги Бабий, Елены Антоновой, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша и Алексея Магды.
Депутаты также оспаривают пункты 3-1 раздела IV "Заключительные и переходные положения" закона 1540-VIII об НКРЭКУ (в редакции закона №2237-VIII от 7 декабря 2017 года) и пункты 3 и 4 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона №394-IX.
Нормы законов позволяют президенту назначать членов НКРЭКУ своим указом на три месяца, дают возможность главе государству утверждать схему их ротации и позволили временно назначенным Зеленским членам тарифной комиссии продолжить свою работу без конкурса почти на шесть лет.
Парламентарии считают, что оспариваемые ими указы президента нарушают Конституцию Украины, а принятые Верховной Рады законы не соответствуют основному закону об Нацкомиссии.
Согласно тексту обращения депутатов к КСУ, которым располагает LIGA.net, среди авторов обращения: Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Михаил Волынець, Алексей Кучеренко, Алексей Гончаренко, Валентин Наливайченко, Любмила Буймистер, Виктория Гриб, Михаил Бондар и другие.
Своим обращением народные депутаты просят открыть соответствующее конституционное производство, признать его неотложным и привлечь к нему Алексея Кучеренко.
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