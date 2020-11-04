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НКРЭКУ повысила тариф Укрэнерго на треть
13:59 04.11.2020 |
Тариф ЗАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 декабря повысится с 240,23 грн за МВт-ч. до 312,76 за МВт-ч. в связи с дефицитом средств в компании.
Об этом стало известно в ходе заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает Укринформ.
"Согласно финотчетности Укрэнерго за 9 месяцев 2020 года убыток компании достиг почти 28 млрд грн. Этот ущерб преимущественно объясняется наличием спецобязательств, касающихся компенсации производителей "зеленой" энергии и населения", - сказал председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
При этом, начальная позиция Укрэнерго заключалась в том, чтобы повысить тариф до 640 грн за МВт-час.
"Она была уменьшена в результате того, что мы согласились с НКРЭКУ найти нетарифные источники для компенсации "Гарантированному покупателю". Предлагаемый тариф является минимально возможным", - отметил Кудрицкий.
Во время заседания участники рынка отметили, что не согласны с повышением, поскольку это приведет к экономическим проблемам предприятий и вызовет кризис неплатежей Укрэнерго.
Как сообщалось, Укрэнерго обязано компенсировать дефицит ГП "Гарантированный покупатель", которое оплачивает "зеленый" тариф производителям из ВИЭ. Поэтому в компании в этом году начал увеличиваться бюджетный дефицит, и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличила тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-ч . до 240,23 грн/МВт-ч. (без НДС).
Одновременно с этим, для минимизации поднятия тарифа на передачу, планировалось привлечение кредитных средств от ЕБРР и ЕИБ, но этого не произошло.
В сентябре Укрэнерго предлагало установить тариф на услуги по передаче электрической энергии с 1 ноября по 31 декабря на уровне 640,48 грн за МВт-час, а для для предприятий "зеленой" электрометаллургии - на уровне 108,8 грн за МВт-час.
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