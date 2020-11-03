«Гарантированный покупатель» рассчитался на 80% с производителями «зеленой» электрики

ГП "Гарантированный покупатель" по состоянию на 30 октября 2020 года рассчитался с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за сентябрь на 80,1%.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте предприятия.

"Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" продолжает оплачивать "зеленую" электроэнергию. По состоянию на 30 октября 2020 года производители электроэнергии из альтернативных источников получили 3,7 млрд грн за товарную продукцию сентября, что составляет 80,1% от ее общей стоимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Гарантированный покупатель" во взаимоотношениях с "зеленой" генерацией применяет равный подход ко всем контрагентам: выплаты производятся в соответствии с требованиями, прописанными в Порядке покупки электроэнергии по "зеленому" тарифу; перечисление средств производителям происходит безотлагательно - как только предприятие получает необходимые для расчета средства; распределение полученной суммы производится пропорционально объемам отпущенной производителем продукции.

Как сообщалось, уровень расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии в мае-июле 2020 года не превышал 5%. Благодаря Меморандума между правительством и производителями ВИЭ, "зеленые" тарифы несколько снизились, что позволило уменьшить общий объем выплат только за август на сумму более 600 млн грн. ГП "Гарантированный покупатель" полностью рассчитался за август с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.