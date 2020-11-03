Финансовые новости
- |
- 03.11.20
- |
- 15:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина с 2021 года сможет перейти на европейские стандарты учета газа – «Укртрансгаз»
08:45 03.11.2020 |
Украинские газовые хранилища с 2021 года будут готовы вести учет газа в киловатт-часах вместо кубометров, что является очередным этапом интеграции нашей страны в европейский газовый рынок.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Укртрансгаз".
Отмечается, что оператор газохранилищ Украины начал испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует данные приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт). Планируется, что до конца 2020 года этот программный комплекс будет введен в промышленную эксплуатацию в 11 украинских ПХГ.
"Таким образом с 2021 украинские газохранилища будут готовы к следующему этапу интеграции с газовым рынком ЕС - переводу системы учета газа из кубических метров в кВт-ч. Последний стандарт принят в странах ЕС", - сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, программный комплекс - внутренняя разработка Института транспорта газа, входящего в состав группы "Нафтогаз". Он позволяет автоматически производить расчет объема газа в единицах энергии с применением параметров качества природного газа, которые определены химико-аналитическими лабораториями.
Модернизация украинских хранилищ газа
Также в течение 2021-2025 годов на девяти украинских хранилищах будут установлены современные узлы замера газа с потоковыми хроматографами и влагомерами, которые в соответствии с Кодексом газохранилищ должны быть установлены на границе балансовой ответственности ПХГ и ГТС. Это даст возможность в онлайн-режиме отслеживать качественные и физико-химические характеристики природного газа, учитывать его как в физических, так и энергетических единицах.
"В этом году оператор газохранилищ Украины хранит 10 миллиардов кубометров газа иностранных компаний. Для того чтобы и дальше удерживать интерес европейских заказчиков, мы системно вводим стандарты газового рынка ЕС, повышаем клиентоориентированность и прозрачность нашей работы. Переход к учету газа в понятном для европейцев формате - единицах энергии - станет еще одним нашим шагом на пути к евроинтеграции", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укртрансгаза" Сергея Перелому.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дороги в рассрочку. Как Зе-власть планирует вторую «Большую стройку» за чужие деньги
|Разумков против Зеленского. Кинет ли президента его же партия
|ТКГ тасует дорожные карты: Чем навредят Украине «15 требований» сепаратистов
|Война с «чертями» из КС. Как окно возможностей может придавить Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена лицензии на добычу янтаря на Будрийском участке на аукционе выросла с 0,3 млн грн до 10 млн грн
|Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон о местном самоуправлении
|Рада в 1-ом чтении поддержала юридическое урегулирование «удаленки»
|Нефть дорожает 3 ноября более чем на 3%
|Дороги в рассрочку. Как Зе-власть планирует вторую «Большую стройку» за чужие деньги
|«Гарантированный покупатель» рассчитался на 80% с производителями «зеленой» электрики
Это интересно
|Умный велосипедный шлем Faro гремит на Kickstarter
|Play Маркет позволит пользователям сравнивать похожие приложения
|В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд
|Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию в Facebook
|Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
|Tiffany снизила цену - ее приобретет LVMH за $15,8 миллиарда
|Костюм от Zozo позволит измерить параметры тела для заказов одежды онлайн