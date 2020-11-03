Украина с 2021 года сможет перейти на европейские стандарты учета газа – «Укртрансгаз»

Украинские газовые хранилища с 2021 года будут готовы вести учет газа в киловатт-часах вместо кубометров, что является очередным этапом интеграции нашей страны в европейский газовый рынок.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Укртрансгаз".

Отмечается, что оператор газохранилищ Украины начал испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует данные приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт). Планируется, что до конца 2020 года этот программный комплекс будет введен в промышленную эксплуатацию в 11 украинских ПХГ.

"Таким образом с 2021 украинские газохранилища будут готовы к следующему этапу интеграции с газовым рынком ЕС - переводу системы учета газа из кубических метров в кВт-ч. Последний стандарт принят в странах ЕС", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, программный комплекс - внутренняя разработка Института транспорта газа, входящего в состав группы "Нафтогаз". Он позволяет автоматически производить расчет объема газа в единицах энергии с применением параметров качества природного газа, которые определены химико-аналитическими лабораториями.

Модернизация украинских хранилищ газа

Также в течение 2021-2025 годов на девяти украинских хранилищах будут установлены современные узлы замера газа с потоковыми хроматографами и влагомерами, которые в соответствии с Кодексом газохранилищ должны быть установлены на границе балансовой ответственности ПХГ и ГТС. Это даст возможность в онлайн-режиме отслеживать качественные и физико-химические характеристики природного газа, учитывать его как в физических, так и энергетических единицах.

"В этом году оператор газохранилищ Украины хранит 10 миллиардов кубометров газа иностранных компаний. Для того чтобы и дальше удерживать интерес европейских заказчиков, мы системно вводим стандарты газового рынка ЕС, повышаем клиентоориентированность и прозрачность нашей работы. Переход к учету газа в понятном для европейцев формате - единицах энергии - станет еще одним нашим шагом на пути к евроинтеграции", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укртрансгаза" Сергея Перелому.