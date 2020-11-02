Зеленый водород для производства стали - проект в Норвегии

Норвежский производитель электролизеров Nel Hydrogen Electrolyser AS и государственная электроэнергетическая компания Statkraft начали проект по использованию зеленого водорода в производстве стальной продукции для компании Celsa Armeringsstål AS (Celsa) в норвежском индустриальном парке Mo. Проект должен быть реализован до конца 2023 года.

Nel и Statkraft AS подписали протокол о намерениях на предмет поставки щелочных электролизеров мощностью 40-50 МВт.

Партнёры планируют создать полную цепочку создания стоимости для использования зеленого водорода в высокотемпературном металлургическом процессе, конечным продуктом которого является арматурная сталь.

Сегодня выбросы CO2 предприятия в данном процессе составляют около 100000 тонн в год. По данным Nel, за счет использования зеленого водорода выбросы потенциально могут быть сокращены на 60 процентов.

Стороны также определили ряд других возможностей для применения зеленого водорода в индустриальном парке и намерены дополнительно увеличить мощность электролизеров в несколько этапов до 2030 года.

Для производителя электролизеров этот крупномасштабный проект представляет собой отличную технологическую возможность по обкатке новых технологий. «Посредством нашей программы увеличения масштабов производства мы не только определили способы более эффективного производства наших щелочных электролизеров, но и выделили ряд мер, которые могут быть реализованы для улучшения производительности устройств, которая даже превосходит ведущие стандарты в отрасли», - отметил Джон Андре Лёкке, генеральный директор Nel.

В 2018 году Nel объявила о строительстве нового предприятия в Норвегии, которое будет производить 360 МВт электролизеров в год.

Бьорн Хольсен, руководитель отдела новых операций в Statkraft, считает водород важным направлением бизнеса в будущем для Норвегии и самой энергетической компании.