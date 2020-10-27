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«Нафтогаз Украины» увеличил на треть цену на газ для населения на ноябрь
11:48 27.10.2020 |
ООО Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» увеличила на ноябрь цену на природный газ для населения на 34,7%, или на 1,63 гривны/куб. м до 6,33 гривны/куб. м (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки) по сравнению с октябрем.
Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», передают Українські Новини.
Также Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» увеличила цену по тарифу "Годовой" на 23,1%, или на 1,21 гривны/куб. м до 6,45 гривны/куб. м газа (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки).
При этом до 31 октября потребители могут подключить тариф по октябрьской цене - 5,24 гривны/куб. м газа.
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