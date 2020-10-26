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В Украине снизилось использование угля и мазутов
15:56 26.10.2020 |
За сентябрь 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года использование каменного угля и мазутов в Украине снизилось, соответственно, на 7,9% и 57,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За прошлый месяц в Украине было использовано 3,09 млн тонн каменного угля (на 7,9% меньше, чем за сентябрь 2019 года), 3,2 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 57,1% меньше).
Также за указанный период (без учета объемов продаж населению через автозаправочные станции) было использовано 45,84 тыс. тонн моторных бензинов (на 0,7% больше, чем за сентябрь 2019 года), 523,42 тыс. тонн дизельного топлива (на 4,5% больше), 16,75 тыс. тонн сжиженного газа (на 2,2% больше), 1,55 млрд кубометров природного газа (на 8,5% больше).
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