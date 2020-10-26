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В Украине более 27 тыс. домохозяйств установили солнечные панели
14:23 26.10.2020 |
В Украине по состоянию на 1 октября 2020 года 27 623 украинских домохозяйств установили солнечные панели (СЭСд) и используют "чистую" электроэнергию.
В пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению сообщили, что в III квартале 2020 года еще почти 2000 домохозяйств перешли на солнечные панели. Общая мощность всех СЭСд составляет - 712 МВт, из которых в III квартале 2020 года были введены 53 МВт (+8%).
"Начиная с 2015 года, домохозяйства инвестировали в солнечные панели около 560 млн евро. Это вклад в собственную энергонезависимость и автономность, а также в развитие масштабного украинского рынка услуг и оборудования в "зеленой" энергетике", - цитирует пресс-служба слова и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.
Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года к операторам систем распределения (ОСР) "ДТЭК Сети" было подключено 1330 новых частных солнечных электростанций (СЭСд). Так, по состоянию на 1 июля 2020 года общее количество частных солнечных электростанций, подключенных к ОСР "ДТЭК Сети" составляет 7220 объекта.
Лидерами среди областей по использованию альтернативной генерации являются: Днепропетровская, Тернопольская, Киевская, Ивано-Франковская и Закарпатская.
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