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Кабмин поддержал разделение ответственности должников перед Нафтогазом
08:59 22.10.2020 |
Кабинет министров Украины принял проект постановления о разделении ответственности за задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" отдельно за производство электроэнергии и тепла, передает корреспондент УНН.
"По информации НАК "Нафтогаз", теплоэлектроцентрали, которым НАК "Нафтогаз" поставляла природный газ для производства электрической энергии, имеют значительную задолженность. Что не позволяет сегодня выделить лимиты газа таким компаниям. Эту ситуацию можно решить путем введения распределенной ответственности путем оплаты за газ, использованный для производства электрической энергии и тепла, отдельно. Именно это предлагается в проекте постановления", - сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Так, правительство приняло соответствующее решение.
Как сообщал УНН ранее, о разделении долгов говорилось в проекте постановления о внесении изменений в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, который Кабинет министров Украины планировал рассмотреть 21 октября.
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