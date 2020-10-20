Французская Total впервые поставила партию СПГ с нулевым выбросом углерода

Французская нефтегазовая компания Total поставила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с нулевым выбросом углерода, принимающей стороной выступила китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), говорится в сообщении французской компании.

Операция по отгрузке производилась на заводе по сжижению газа Ихтис (Ichthys) в Австралии, партия была доставлена ​​29 сентября на терминал Дапенг (Dapeng) в Китае.

"Мы гордимся тем, что завершили эту поставку первой партии СПГ с нулевым выбросом углерода китайской CNOOC, давнему партнеру Total. Эта первая партия СПГ, где выбросы углерода были компенсированы по всей производственно-сбытовой цепочке, представляет собой новый шаг в нашем стремлении поддержать наших клиентов на пути к нулевым выбросам углерода", - прокомментировал президент по газу компании Total Лоран Вивье (Laurent Vivier), чьи слова приводятся в релизе.

Поясняется, что "нулевой выброс углерода" означает, что Total и CNOOC компенсировали количество эквивалента диоксида углерода, связанное со всем углеродным следом груза СПГ (включая добычу, сжижение, отгрузку, регазификацию и конечное использование) за счет проектов сокращения выбросов, сертифицированного программой Верифицированного углеродного стандарта (Verified Carbon Standards, VCS).

В частности, для компенсации выбросов углерода были профинансированы два проекта - проект ветроэнергетики в Китае Hebei Guyuan Wind Power Project и проект по защите лесов Зимбабве Kariba REDD+ Forest Protection Project.

Французская Total - одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.