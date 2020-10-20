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На сегодня газ в украинские газохранилища закачала уже 21 страна - Укртрансгаз
09:02 20.10.2020 |
Сегодня компании-нерезиденты из 21 страны заключили договоры хранения с "Укртрансгазом". Об этом сказала директор департамента коммерческой деятельности АО "Укртрансгаз" Агнета Куцелим в рамках онлайн-дискуссии ENERGY INSIDE, передает корреспондент УНН.
"Акцентируем, кто является на сегодня клиентами газохранилищ, как вы видите, на октябрь месяц это 790 клиентов, из которых 79 - это компании-нерезиденты. Могу отметить, что 21 страна представлена в операторе газохранилищ, то есть компании-нерезиденты этих стран заключили договоры хранения с "Укртрансгазом" и могут использовать наши услуги", - сказала Куцелим.
По ее словам, Укртрансгаз предлагает этим компаниям такие услуги, как хранение, закачка и отбор, а также услуги таможенного склада.
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