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Польская PGNiG начнет газоразведку в Украине в первой половине 2021-го
08:17 16.10.2020 |
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG начнет поиски газа на западе Украины в первой половине следующего года.
Об этом сообщили в польской компании в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформа.
"PGNiG в сотрудничестве с Energy Resources of Ukraine (украинско-американская компания ERU - ред.) планирует начать поисковые работы в первой половине 2021 года", - сообщили в польской компании.
Как отметили в PGNiG, компания заинтересована возможным участием в приватизации в энергетическом секторе Украины. Поэтому, подписанное в понедельник, 12 октября, в Киеве соглашение компании с Фондом госимущества Украины является "лишь первым шагом, который позволит исследовать активы, предназначенные для приватизации".
В 2016 г. PGNiG экспортировала в Украину 3 млрд куб. газа, в частности в первом полугодии этого года - 0,9 млрд куб газа. В 2019 году польская компания экспортировала в Украину первую партию сжиженного газа, поставленного в терминал LNG в Свиноуйсце на побережье Балтийского моря из США.
Польская компания недавно выиграла тендер и с 1 октября 2020 года до 1 мая 2021 года будет поставлять для "Оператора ГТС Украины" газ для технических нужд.
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