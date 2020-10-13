МЭА ожидает в 2020 г. самого большого снижения спроса на газ с 1930-х годов

Спрос на природный газ в 2020 году сократится на 3%, что будет самым большим ежегодным падением с тех пор, как он стал основным топливом в 1930-х годах, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020.

"После значительного увеличения на 5,3% в 2018 году мировой спрос на газ в 2019 году вырос на 1,8% и должен снизиться в 2020 году примерно на 3% (до 3,9 трлн куб. м - ИФ). Это революционный поворот в отрасли, ориентированной на динамичный рост", - пишет агентство.

МЭА отмечает, что некоторые элементы замедления спроса на газ были заметны еще до распространения пандемии, так как мягкая зима привела к снижению потребления газа для отопления в большей части северного полушария. Но карантины из-за COVID-19 и экономический спад еще больше ограничили использование газа, поскольку спрос со стороны коммерческих и промышленных потребителей снизился, а потребность в электроэнергии, работающей на газе, также пошла на убыль во многих странах, отмечает МЭА.

"Снижение спроса на природный газ не было достаточно резким, чтобы вызвать такое же немедленное давление на производителей и запасы, как на нефтяных рынках (хотя оно действительно привело к падению спотовых цен). Однако ко второй половине 2020 года доступных хранилищ газа стало не хватать, и ограничение поставок стало все более заметным из-за отмененных поставок СПГ - особенно из США - и сокращения поставок по трубопроводам, в основном из России. На фоне более широкого падения инвестиций в нефтегазовый сектор поток одобрений новых проектов СПГ иссяк. После рекордного по количеству одобрений новых СПГ-проектов 2019 года, возглавляемого США, Россией и Мозамбиком, в 2020 году, скорее всего, ни одна новая поставка СПГ не получит зеленый свет", - считает МЭА.

Спрос на природный газ продолжит расти на 1,2% в год в период 2030-2040 годов, что немного ниже докризисных прогнозов, поскольку экономически эффективная смена топлива, которая ранее предполагалась после 2030 года, теперь произойдет в 2020-х годах. "Рост спроса на газ в большей степени обусловлен промышленным спросом, а не сектором энергетики, поскольку на возобновляемые источники энергии приходится растущая доля генерации в энергетическом секторе", - подчеркивает агентство в отчете.

В прогнозе отмечается, что на более устоявшихся рынках газ сталкивается с конкуренцией со стороны возобновляемых источников энергии, которые становятся все более конкурентоспособными по стоимости.

Ожидается, что большая часть роста спроса на природный газ в течение следующего десятилетия произойдет за пределами стран с развитой экономикой, особенно в Китае и Индии. Однако газ сталкивается со значительной неопределенностью, поскольку эти страны выходят из кризиса, связанного с COVID-19.

Ожидается, что общий спрос на газ быстро восстановится, достигнув 4,6 трлн куб. м к концу десятилетия, что означает, что в 2030 году он будет почти на 15% выше, чем в 2019 году (4 трлн куб. м). Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны станут драйверами роста спроса на газ, в то время как спрос на более зрелых рынках остается в целом статичен.

На Китай и Индию будет приходиться около 45% общего роста спроса на газ в течение следующего десятилетия, при этом доля газа на рынке будет увеличиваться с относительно низкой базы. Также устойчивый рост наблюдается на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Некоторый дополнительный рост спроса на газ также наблюдается в США, где низкие цены и низкая стоимость сланцевого газа по-прежнему способствуют переходу на природный газ в промышленности и производстве электроэнергии. "Несмотря на некоторый потенциал роста по мере вывода из эксплуатации угольных и атомных мощностей, спрос на газ в Европе не вернется к уровням 2019 года, поскольку на возобновляемые источники энергии приходится большая часть этой доли рынка. Спрос на газ в странах Евросоюза к 2030 году будет на 8% ниже, чем в 2019 году", - ожидает энергетическое агентство.

МЭА также прогнозирует, что мировая добыча газа в 2020 году сократится почти на 200 млрд куб. м - до примерно 3,8 трлн куб. м.

"Поскольку общие инвестиции в цепочку поставок газа снизятся на $700 млрд в период до 2040 года, более низкие поставки газа впоследствии не будут компенсированы во второй половине прогнозного периода. Тем не менее, даже с учетом этих изменений, общий объем добычи газа в рамках базового сценария до 2030 года существенно возрастет, более чем на 500 млрд куб. м, по сравнению с уровнями 2019 года (до 4,6 трлн куб. м)", - говорится в прогнозе.

