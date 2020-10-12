«Тарифная комиссия» пожаловалась ГБР на давление народных депутатов

Члены Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратились в Госбюро расследований с заявлением о незаконном влиянии народных депутатов с целью добиться принятия незаконных решений.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"Это заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса Украины, относительно незаконного влияния народных депутатов Украины на членов НКРЭКУ с использованием служебного положения, статуса депутата", - заявили в НКРЭКУ.

По сообщению регулятора, в последнее время группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга ДТЭК.

"Это обращение не имеет политического контекста и имеет целью защиту личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина", - добавили в НКРЭКУ.

При этом в ДТЭК заявили, что обвинения НКРЭКУ являются давлением на частный бизнес.

"Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка, ДТЭК всегда будет отстаивать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка... Обвинения, прозвучавшие в адрес ДТЭК со стороны НКРЭКУ - это давление на частный бизнес , который является крупнейшим плательщиком налогов и работодателем. Это попытка регулятора переложить ответственность за не выполнение своих прямых обязанностей и пренебрежение экономическими интересами Украины. Мы уверены, что ГБР даст объективную оценку работы НКРЭКУ", - сообщили Укринформу в пресс-службе ДТЭК..

В ДТЭК считают, что деятельность НКРЭКУ с момента запуска реформы энергорынка Украины заключалась в "необоснованном ограничении производителей электроэнергии, ручном регулировании, бессистемном вмешательстве в работу рынка".

"Также со стороны НКРЭКУ отсутствовала реакция на задокументированные манипуляции трейдеров, которые наносили прямой экономический ущерб отечественной генерации, в первую очередь государственным компаниям. При этом НКРЭКУ до сих пор намеренно блокирует инициативы по стабилизации работы рынка в угоду частным интересам отдельных трейдеров, что привело к глубокому искажению прозрачной и открытой рыночной конкуренции. В результате, рыночная реформа энергетического сектора Украины в руках регулятора превратилась в масштабный кризис в энергетике за всю историю независимости нашей страны", - выразили оценку в компании.