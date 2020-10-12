Реформа угольной отрасли охватит четыре области - Минэнерго

Проект Концепции реформирования угольной отрасли охватывает четыре области Украины: Донецкую, Луганскую, Волынскую и Львовскую; реформа должна решить проблему хронической убыточности шахт и помочь горнякам адаптироваться к новым условиям.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Потребность реформы обусловлена ​​текущим состоянием дел, которое ежегодно ухудшается и обусловлена четырьмя главными факторами.

Во-первых, ежегодно уменьшается добыча и реализация угля шахтами государственного значения. С 2015 года по 2020 год этот показатель сократился почти вдвое: с 1 600 тыс. тонн до 800 тыс. тонн.

Во-вторых, ежегодно сокращается количество работников государственного угледобывающего сектора. С 2015 года по 2020 год их количество уменьшилось из около 55 тыс. человек до 35 тыс. человек.

В-третьих, ежегодно растет себестоимость добычи угля, поэтому государство вынуждено дотировать убыточную деятельность отрасли.

И, наконец, четвертый фактор - хронические долги угледобывающих предприятий.

"Благодаря реформированию угольной отрасли должны быть решены следующие проблемы: убыточность государственных угледобывающих предприятий, отсутствие постоянного и планового сбыта госшахт, отсутствие устойчивого обеспечения потребностей "Центрэнерго" углем украинского происхождения", - отметили в Минэнерго.

Реформа является одним из аспектов более широкого процесса трансформации угольных регионов, главной задачей которого, кроме улучшения экономических показателей, является социальная адаптация горняков к новым условиям.

"Главная задача - запустить реконверсию регионов и обеспечить справедливую трансформацию, чтобы каждый сотрудник угольной отрасли мог адаптироваться и, в случае необходимости, переквалифицироваться. Также вместе с профильными органами власти будут рассматривать возможность усиленной социальной защиты горняков", - отметила и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

Кроме того, одна из целей реформы угольной отрасли - это постепенное снижение использования ископаемого топлива. Это является ключевым условием для внедрения Европейского зеленого курса, к которому планирует присоединиться Украина.

Как сообщалось, 8 октября Буславец представила проект Концепции реформирования угольной отрасли на заседании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины.

Среди нескольких вариантов реформирования Министерство определило приоритетным способ сочетания процесса приватизации и процесса интеграции государственных шахт с ПАО "Центрэнерго".

Такой путь предполагает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащих интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являются его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.