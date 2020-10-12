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Реформа угольной отрасли охватит четыре области - Минэнерго
08:24 12.10.2020 |
Проект Концепции реформирования угольной отрасли охватывает четыре области Украины: Донецкую, Луганскую, Волынскую и Львовскую; реформа должна решить проблему хронической убыточности шахт и помочь горнякам адаптироваться к новым условиям.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Потребность реформы обусловлена текущим состоянием дел, которое ежегодно ухудшается и обусловлена четырьмя главными факторами.
Во-первых, ежегодно уменьшается добыча и реализация угля шахтами государственного значения. С 2015 года по 2020 год этот показатель сократился почти вдвое: с 1 600 тыс. тонн до 800 тыс. тонн.
Во-вторых, ежегодно сокращается количество работников государственного угледобывающего сектора. С 2015 года по 2020 год их количество уменьшилось из около 55 тыс. человек до 35 тыс. человек.
В-третьих, ежегодно растет себестоимость добычи угля, поэтому государство вынуждено дотировать убыточную деятельность отрасли.
И, наконец, четвертый фактор - хронические долги угледобывающих предприятий.
"Благодаря реформированию угольной отрасли должны быть решены следующие проблемы: убыточность государственных угледобывающих предприятий, отсутствие постоянного и планового сбыта госшахт, отсутствие устойчивого обеспечения потребностей "Центрэнерго" углем украинского происхождения", - отметили в Минэнерго.
Реформа является одним из аспектов более широкого процесса трансформации угольных регионов, главной задачей которого, кроме улучшения экономических показателей, является социальная адаптация горняков к новым условиям.
"Главная задача - запустить реконверсию регионов и обеспечить справедливую трансформацию, чтобы каждый сотрудник угольной отрасли мог адаптироваться и, в случае необходимости, переквалифицироваться. Также вместе с профильными органами власти будут рассматривать возможность усиленной социальной защиты горняков", - отметила и. о. министра энергетики Ольга Буславец.
Кроме того, одна из целей реформы угольной отрасли - это постепенное снижение использования ископаемого топлива. Это является ключевым условием для внедрения Европейского зеленого курса, к которому планирует присоединиться Украина.
Как сообщалось, 8 октября Буславец представила проект Концепции реформирования угольной отрасли на заседании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины.
Среди нескольких вариантов реформирования Министерство определило приоритетным способ сочетания процесса приватизации и процесса интеграции государственных шахт с ПАО "Центрэнерго".
Такой путь предполагает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащих интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являются его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.
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