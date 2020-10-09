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Украина за 9 месяцев снизила импорт угля на 14,9%
16:52 09.10.2020 |
Украина в январе-сентябре 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 14,9% (на 2 млн 233,686 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 12 млн 717,357 тыс. тонн, передает Энергореформа.
По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $1 млрд 322,158 млн, что на 36,7% меньше, чем в январе-сентябре 2019-го ($2 млрд 89,492 млн).
При этом из РФ поступил уголь на $796,222 млн (доля в импорте 60,22%), США - на $400,793 млн (30,31%), Казахстана - на $87,431 млн (6,61%), других стран - на $37,712 млн (2,85%).
Экспорт Украиной угля за девять месяцев 2020 года составил 2,024 тыс. тонн на $0,163 млн против 13,157 тыс. тонн на $0,508 млн в январе-сентябре-2019. В т.ч. в Польшу - на $0,156 млн, Молдову - на $0,007 млн.
Как сообщала Энергореформа, Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала - на $775,109 млн, 2012 - на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 - на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, 2014 - на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 - на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, 2016 - на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 - на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн, 2018 - на $3 млрд 35,349 млн и $8,649 млн, 2019 - на $2 млрд 816,12 млн и $0,724 млн.
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