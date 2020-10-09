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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Активы «Газпрома» могут арестовать за неуплату штрафа Польше - Bloomberg

15:55 09.10.2020 |

Новости ТЭК

 

Если российский монополист Газпромом не заплатит 7,6 млрд штрафа Польше, то активы компании могут арестовать.

Такой прогноз обнародовало агентство Bloomberg.

Аналитики считают, что дело скорее всего не будет рассматриваться в судах ЕС, а польские суды сильно зависят от политики. Обжалование российским монополистом штрафа может занять по крайней мере пять лет.

В качестве примера агентство приводит дело о сговоре в области межбанковской комиссии от 2006 года, которое до сих пор рассматривается в Польше.

Что касается самого штрафа, то, по закону, он должен быть выплачен после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Если Газпром не заплатит, активы компании могут арестовать.

При этом назначенный штраф в 10% годовой выручки - максимальная санкция в польском законодательстве. В Еврокомиссии такое наказание посчитали слишком большим.
По материалам: Главред
 

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