Украина сократила экспорт электроэнергии почти на четверть

Украина в январе-сентябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократила экспорт электроэнергии на 23,5% - до 3,45 миллиарда кВт*ч.

Об этом говорится в сообщении государственной компании "Укрэнерго" - оператора Объединенной энергосистемы страны.

Суммарный экспорт электроэнергии за 9 месяцев 2020 превысил импорт в 1,8 раза и составил 3,45 миллиарда кВт*ч. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, общий экспорт электроэнергии пока остается на 23,5% ниже показателей прошлого года (за 9 месяцев 2019 года - 4,51 миллиарда кВт*ч).

Импорт электроэнергии в Украину

Отмечается, что импорт электроэнергии в Украину за 9 месяцев составил 1,87 миллиарда кВт*ч, и растет за счет увеличения импорта в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС". Импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из Беларуси не осуществлялся с мая, а из России - с апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что НАЭК «Энергоатом» 1 октября 2020 года впервые осуществила экспортную поставку произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Молдову. В эту страну в течение октября будет экспортировано 14,9 тыс. МВт*ч электрической энергии.