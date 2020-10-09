Финансовые новости
- |
- 09.10.20
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина сократила экспорт электроэнергии почти на четверть
09:50 09.10.2020 |
Украина в январе-сентябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократила экспорт электроэнергии на 23,5% - до 3,45 миллиарда кВт*ч.
Об этом говорится в сообщении государственной компании "Укрэнерго" - оператора Объединенной энергосистемы страны.
Суммарный экспорт электроэнергии за 9 месяцев 2020 превысил импорт в 1,8 раза и составил 3,45 миллиарда кВт*ч. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, общий экспорт электроэнергии пока остается на 23,5% ниже показателей прошлого года (за 9 месяцев 2019 года - 4,51 миллиарда кВт*ч).
Импорт электроэнергии в Украину
Отмечается, что импорт электроэнергии в Украину за 9 месяцев составил 1,87 миллиарда кВт*ч, и растет за счет увеличения импорта в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС". Импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из Беларуси не осуществлялся с мая, а из России - с апреля 2020 года.
Ранее сообщалось, что НАЭК «Энергоатом» 1 октября 2020 года впервые осуществила экспортную поставку произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Молдову. В эту страну в течение октября будет экспортировано 14,9 тыс. МВт*ч электрической энергии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать кашлять: Почему власть отказалась от создания нового антиковидного фонда
|Деньги после дел: главный итог саммита в Брюсселе
|Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса
|Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.10.20
|В Киеве представили Индекс прозрачности украинских компаний
|Оборона и космос: Укроборонпром планируют разделить на два холдинга
|Украина сократила экспорт электроэнергии почти на четверть
|В Украине 50% электросетей требуют немедленного капремонта - Минэнерго
|Золото 9 октября дорожает на 1% на ослаблении доллара
Это интересно
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
|Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался
|Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали
|Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира