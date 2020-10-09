Финансовые новости
- |
- 09.10.20
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине 50% электросетей требуют немедленного капремонта - Минэнерго
09:32 09.10.2020 |
В Украине около 50% электросетей нуждаются в капремонте, реконструкции и полной замене из-за их значительного износа и хронического недофинансирования работ по обновлению электрических сетей. Износ отдельного оборудования энергетической инфраструктуры некоторых ОСР достигает 70%. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.
При этом объемы ежегодных ремонтов электроэнергетической инфраструктуры в разы меньше потребности обновления сетей.
Украина сегодня занимает одно из последних мест среди европейских стран по уровню инвестиций в расчет на 1 км сети, уступая Румынии, Португалии, Польше, Литве, Италии, Испании, Германии, Чехии и лидеру по размеру инвестиций в электросети - Франции. Такая ситуация негативно влияет на качество и безопасность электроснабжения. Увеличивается аварийность в электросетях, а показатель SAIDI (средняя продолжительность перерывов в электроснабжении) является самым худшим среди всех стран Европы (в 10-30 раз выше, чем в странах Западной Европы, в 6 раз - чем у стран Балтии, в 3 раза - Польши, в 2 раза - Румынии), рассказали в Минэнерго.
"Если не изменить существующую систему тарифообразования и не создать достаточные стимулы для привлечения инвестиций в развитие сетей - их износ будет приближаться к критическому уровню. Оптимальным механизмом привлечения инвестиций для модернизации электросетей является внедрение эффективного RAB-регулирования. Такой механизм введен в Европе 10 лет назад, благодаря почему местные операторы сетей распределения электроэнергии обеспечены инвестиционным ресурсом", - отметили в ведомстве.
Использование такого механизма позволило, например, Польше за 8 лет снизить уровень показателя SAIDI (отключение энергоснабжения) с 504 мин до 260 мин, а Румынии - с 1025 до 474 минут. То есть, почти вдвое сократить время, когда потребители вынужденно лишаются энергоснабжения. В Украине же данный показатель пока приближается к 700 мин.
Согласно прогнозным расчетам экспертных организаций, в том числе ГП "Укрпромвнешэкспертиза", которые были представлены в рамках заседания экспертного совета Минэнерго, потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года оценивается минимум в 12,5 млрд долл. США. Однако, привлекать с этой целью кредитные средства не оправдано из-за высокой их стоимости - 19%.
"Минэнерго поддерживает позицию Национального совета реформ о необходимости внедрения эффективной методологии стимулирующего тарифообразования, которая бы позволила привлечь инвестиции в строительство и модернизацию электрических сетей, уменьшить стоимость присоединения и обеспечить при этом баланс интересов как потребителей электрической энергии, так и операторов систем распределения", - отметили в ведомстве.
Напомним, Минэнерго инициирует отмену платы за присоединенную мощность. Финансовым ресурсом для уменьшения платы за присоединение, а также восстановление существующей сетевой инфраструктуры и ее перспективного развития должна стать эффективная методология стимулирующего тарифообразования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать кашлять: Почему власть отказалась от создания нового антиковидного фонда
|Деньги после дел: главный итог саммита в Брюсселе
|Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса
|Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.10.20
|В Киеве представили Индекс прозрачности украинских компаний
|Оборона и космос: Укроборонпром планируют разделить на два холдинга
|Украина сократила экспорт электроэнергии почти на четверть
|В Украине 50% электросетей требуют немедленного капремонта - Минэнерго
|Золото 9 октября дорожает на 1% на ослаблении доллара
Это интересно
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
|Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался
|Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали
|Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира