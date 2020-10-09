В Украине 50% электросетей требуют немедленного капремонта - Минэнерго

В Украине около 50% электросетей нуждаются в капремонте, реконструкции и полной замене из-за их значительного износа и хронического недофинансирования работ по обновлению электрических сетей. Износ отдельного оборудования энергетической инфраструктуры некоторых ОСР достигает 70%. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

При этом объемы ежегодных ремонтов электроэнергетической инфраструктуры в разы меньше потребности обновления сетей.

Украина сегодня занимает одно из последних мест среди европейских стран по уровню инвестиций в расчет на 1 км сети, уступая Румынии, Португалии, Польше, Литве, Италии, Испании, Германии, Чехии и лидеру по размеру инвестиций в электросети - Франции. Такая ситуация негативно влияет на качество и безопасность электроснабжения. Увеличивается аварийность в электросетях, а показатель SAIDI (средняя продолжительность перерывов в электроснабжении) является самым худшим среди всех стран Европы (в 10-30 раз выше, чем в странах Западной Европы, в 6 раз - чем у стран Балтии, в 3 раза - Польши, в 2 раза - Румынии), рассказали в Минэнерго.

"Если не изменить существующую систему тарифообразования и не создать достаточные стимулы для привлечения инвестиций в развитие сетей - их износ будет приближаться к критическому уровню. Оптимальным механизмом привлечения инвестиций для модернизации электросетей является внедрение эффективного RAB-регулирования. Такой механизм введен в Европе 10 лет назад, благодаря почему местные операторы сетей распределения электроэнергии обеспечены инвестиционным ресурсом", - отметили в ведомстве.

Использование такого механизма позволило, например, Польше за 8 лет снизить уровень показателя SAIDI (отключение энергоснабжения) с 504 мин до 260 мин, а Румынии - с 1025 до 474 минут. То есть, почти вдвое сократить время, когда потребители вынужденно лишаются энергоснабжения. В Украине же данный показатель пока приближается к 700 мин.

Согласно прогнозным расчетам экспертных организаций, в том числе ГП "Укрпромвнешэкспертиза", которые были представлены в рамках заседания экспертного совета Минэнерго, потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года оценивается минимум в 12,5 млрд долл. США. Однако, привлекать с этой целью кредитные средства не оправдано из-за высокой их стоимости - 19%.

"Минэнерго поддерживает позицию Национального совета реформ о необходимости внедрения эффективной методологии стимулирующего тарифообразования, которая бы позволила привлечь инвестиции в строительство и модернизацию электрических сетей, уменьшить стоимость присоединения и обеспечить при этом баланс интересов как потребителей электрической энергии, так и операторов систем распределения", - отметили в ведомстве.

Напомним, Минэнерго инициирует отмену платы за присоединенную мощность. Финансовым ресурсом для уменьшения платы за присоединение, а также восстановление существующей сетевой инфраструктуры и ее перспективного развития должна стать эффективная методология стимулирующего тарифообразования.