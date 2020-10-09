Цена импортного газа в сентябре выросла до 140 долл./тыс. куб. м

В сентябре текущего года средняя таможенная стоимость природного газа, который был импортирован Украиной, составила 140,55 долларов США за 1 тыс. куб. м, увеличившись за месяц на треть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минэкономики.

"... вычислено среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившеюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 01.09.2020 по 30.09.2020, которая составляет 3955,7650 грн или 140,5479 долларов США за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономики, в августе 2020 года средняя таможенная стоимость импортного газа составляла 2918,1317 грн или 106,1100 долларов США за 1 тыс. куб. м, таким образом, ее увеличение за месяц - на 32,45%.