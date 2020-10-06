Украина за 9 мес. снизила производство электроэнергии на 5,9%

Атомные электростанции (АЭС) за девять месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 56 млрд 771,3 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 19 млрд 855,9 млн кВт-ч (-28,7% к январю-сентябрю-2019), Южно-Украинской – 13 млрд 143,6 млн кВт-ч (+1,9%), Ривненской – 14 млрд 804,3 млн кВт-ч (+10,3%), Хмельницкой – 8 млрд 967,5 млн кВт-ч (+40,6%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 17% – до 35 млрд 21,1 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство на 24,6% – до 26 млрд 117,9 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ увеличили – на 18,4%, до 8 млрд 903,2 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 9,2% – до 5 млрд 594,7 млн кВт-ч, а блок-станции увеличили на 10,5% – до 1 млрд 452,9 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 8 млрд 774,8 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 52,8% (в январе-сентябре-2019 – 53%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,5% (36,9%), ГЭС и ГАЭС – 5,2% (5,4%), блок-станций – 1,4% (1,2%), альтернативных источников – 8,2% (3,6%).
В сентябре 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 0,1% (на 10,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,225 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам девяти месяцев 2020 года снизился на 8,5% (на 1 млн 217,3 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13 млн 168,5 тыс. Гкал.
Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые" (ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (рост в 2,1 раза).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-сентябрь 2019-20 гг.:
|Производители э/э
|9 мес.-19
|9 мес.-19
|9 мес.-20
|9 мес.-20
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|60 562,3
|53,0
|56 771,3
|52,8
|-3 791,0
|-6,3
|ГК ТЭС
|34 651,5
|30,3
|26 117,9
|24,3
|-8 533,6
|-24,6
|ТЭЦ и КУ
|7 522,0
|6,6
|8 903,2
|8,3
|1 381,2
|18,4
|ГЭС
|5 182,3
|4,5
|4 434,3
|4,1
|-748,0
|-14,4
|ГАЭС
|978,0
|0,9
|1 160,4
|1,1
|182,4
|18,7
|Блок-станции
|1 315,3
|1,2
|1 452,9
|1,4
|137,6
|10,5
|Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|4 120,8
|3,6
|8 774,8
|8,2
|4 654,0
|112,9
|ВСЕГО
|114 332,2
|100,0
|107 614,8
|100,0
|-6 717,4
|-5,9
Данные: Минэнерго