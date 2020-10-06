Украина за 9 мес. снизила производство электроэнергии на 5,9%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-сентябре 2020 года сократилось на 5,9% (на 6 млрд 717,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 107 млрд 614,8 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики.

Атомные электростанции (АЭС) за девять месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 56 млрд 771,3 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 19 млрд 855,9 млн кВт-ч (-28,7% к январю-сентябрю-2019), Южно-Украинской – 13 млрд 143,6 млн кВт-ч (+1,9%), Ривненской – 14 млрд 804,3 млн кВт-ч (+10,3%), Хмельницкой – 8 млрд 967,5 млн кВт-ч (+40,6%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 17% – до 35 млрд 21,1 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство на 24,6% – до 26 млрд 117,9 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ увеличили – на 18,4%, до 8 млрд 903,2 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 9,2% – до 5 млрд 594,7 млн кВт-ч, а блок-станции увеличили на 10,5% – до 1 млрд 452,9 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 8 млрд 774,8 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 52,8% (в январе-сентябре-2019 – 53%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,5% (36,9%), ГЭС и ГАЭС – 5,2% (5,4%), блок-станций – 1,4% (1,2%), альтернативных источников – 8,2% (3,6%).

В сентябре 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 0,1% (на 10,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,225 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам девяти месяцев 2020 года снизился на 8,5% (на 1 млн 217,3 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13 млн 168,5 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые" (ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (рост в 2,1 раза).



Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-сентябрь 2019-20 гг.:

Производители э/э 9 мес.-19 9 мес.-19 9 мес.-20 9 мес.-20 изм. изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 60 562,3 53,0 56 771,3 52,8 -3 791,0 -6,3 ГК ТЭС 34 651,5 30,3 26 117,9 24,3 -8 533,6 -24,6 ТЭЦ и КУ 7 522,0 6,6 8 903,2 8,3 1 381,2 18,4 ГЭС 5 182,3 4,5 4 434,3 4,1 -748,0 -14,4 ГАЭС 978,0 0,9 1 160,4 1,1 182,4 18,7 Блок-станции 1 315,3 1,2 1 452,9 1,4 137,6 10,5 Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 4 120,8 3,6 8 774,8 8,2 4 654,0 112,9 ВСЕГО 114 332,2 100,0 107 614,8 100,0 -6 717,4 -5,9

Данные: Минэнерго