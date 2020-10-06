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«Гарантированный покупатель» впервые продал «зеленую» электроэнергию на УЭБ
07:49 06.10.2020 |
На украинском энергетической бирже (УЭБ) 5 октября впервые состоялся аукцион по продаже электрической энергии, произведенной из альтернативных источников.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу УЭБ.
"Аукцион привлек невероятное внимание участников рынка, их количество составляло 28, а реализация составила почти 100%. Средневзвешенная цена базовой нагрузки по результатам аукциона сформировалась на уровне 1340,43 грн, и возросла на 35% от стартовой", - говорится в сообщении.
При этом по блочным позициям цена возросла на 41,5% по графику 9-16 ч. и на 51% - по графику 12-13 ч. и составила соответственно 1393,64 и 1357,96 грн за МВт-час. Общая стоимость продажи составила 44,295 млн грн.
Особенностью этого аукциона является продажа электроэнергии на повышение цены. Право на покупку электроэнергии от ГП "Гарантированный покупатель" получили все участники, прошедшие соответствующую регистрацию на УЭБ, отметили на бирже.
Таким образом, ГП "Гарантированный покупатель" реализовал весь выставленный объем базовой нагрузки (25250 МВт-час.) и 7518 МВт-час. блочными позиции.
На аукцион были выставлены 6 позиций в торговой зоне ОЭС Украины: две позиции базовой нагрузки, блочные позиции с 9-ти до 16-ти часов и 12-ти до 13-ти часов. Срок поставки электроэнергии - с 11 октября по 31 октября 2020 года.
Как сообщалось, аукционы по продаже электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников (ВИЭ), могут проводиться только три раза в месяц. Следующий аукцион состоится в случае наличия нереализованного остатка нагрузки до конца октября.
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