Транзит газа снизился на 40%: ключевая причина - запуск газопроводов в обход Украины

Украина в январе-сентябре 2020 года протранзитировала 39,5 млрд куб. м газа, что на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года. Ключевая причина - запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины, передает УНН.

"За 9 месяцев 2020 Оператор ГТС Украины протранзитував 39,5 млрд куб. м газа. Это на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года (65,4 млрд куб. М). Ключевая причина сокращения объемов транзита - запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу. Соответственно, это повлияло на контрактные объемы заказа услуг у Оператора ГТС Украины", - сообщили в ОГТСУ.

Сообщается, что с начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 81%.

За отчетный период в западном направлении было протранзитовано 36,8 млрд куб. м газа (-40%). В частности, в Польшу - 2,9 млрд куб. м, Словакию - 27,1 млрд куб. м, Венгрию - 6,8 млрд куб. м.

В южном направлении транзит составил 2,6 млрд куб. м (-76%). Из них 0,54 млрд куб. м - в Румынию и 2,05 млрд куб. м - в Молдову. Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.