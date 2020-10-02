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Минэнерго на следующей неделе представит концепцию реформы угольной отрасли
13:20 02.10.2020 |
Министерство энергетики завершает и готовится на следующей неделе представить на заседании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины концепцию реформирования угольной отрасли.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Реформа угольной отрасли необходима для максимально эффективного использования государственных средств, выделяемых из госбюджета на поддержку угледобывающих предприятий, и привлечения ресурсов частных инвесторов. Министерство подготовило ряд предложений для реформирования, которые имеют целью улучшить нынешнее состояние отрасли и придать импульс для дальнейшего ее развития в соответствии со стратегическими целями государства", - говорится в сообщении.
По плану Минэнерго, шахты поделят на три категории: угледобывающие предприятия, шахты "двойного" назначения и шахты, требующие перепрофилирования.
Угледобывающие предприятия станут ресурсной базой для ПАО «Центрэнерго» и будут обеспечивать генерирующую компанию необходимыми объемами угля отечественного производства. Они будут обеспечены стабильным сбытом продукции. Рассматривается вопрос создания вертикально интегрированной компании на базе производственных мощностей шахт и ПАО «Центрэнерго».
Шахты "двойного" назначения, которые добывают энергетический и коксующийся уголь, будут предлагаться к приватизации как угледобывающие предприятия, имеющие перспективы дальнейшего развития.
Шахты, требующие дополнительных инвестиций или перепрофилирования, будут предлагаться к приватизации как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать как для угледобычи, так и для другой хозяйственной деятельности.
Минэнерго добавляет, что процесс трансформации должен включать в себя комплексное решение социальных, экономических, экологических вопросов; обеспечение социальной защиты населения этих регионов.
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