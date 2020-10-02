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Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины - ОГТСУ
12:17 02.10.2020 |
Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Уже начались первые поставки. По словам представителей "Молдовагаз", в течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн куб. м газа", - написал он на своей странице в "Фейсбук"
"Вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине мы начали активно прорабатывать еще летом 2019, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину. Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа. Украина становится гарантом региональной энергетической безопасности!", - отметил Макогон.
Согласно сообщению АО "Молдовагаз" в Facebook, компания начала закачку на хранение природного газа в Украине по Трансбалканскому коридору. Ежедневно планируется передавать от 1,5 до 3 млн куб. м газа для складирования в подземных хранилищах, чтобы использовать его в холодное время года.
"Суммарно, в октябре и ноябре планируется закачать на хранение около 100 миллионов кубометров газа. По необходимости, эти объемы будут поставлены потребителям АО "Молдовагаз" в период с декабря 2020 по февраль 2021 года. Суммарное потребление природного газа правобережной частью Республики Молдова варьируется в пределах 1 миллиарда кубометров в год. Свыше 80% приходятся на холодное время года", - указано в сообщении.
Как сообщалось, Украина вошла в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в своих ПХГ. По состоянию на 30 сентября запасы достигли 28,054 млрд куб. м, или 90,6% от общей проектной емкости хранилищ, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).
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