«Гарантированный покупатель» полностью рассчитался с ВИЭ за август

Расчеты ГП "Гарантированный покупатель" с "зеленой" энергетикой за август достигли 100%.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Сегодня "Гарантированный покупатель" полностью рассчитался с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии за август. Такого результата удалось достичь благодаря совместной работе Минэнерго и правительства вместе с "Гарантированным покупателем" и НЭК "Укрэнерго", направленной на выполнение Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в "зеленую" энергетику ", - говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что принимает все необходимые меры для того, чтобы 100% оплата с инвесторами в ВИЭ стала системною.

Как сообщалось, уровень расчетов по "зеленому" тарифу в мае - июле этого года не превышал 5%. Благодаря Меморандуму между правительством и ВИЭ, а также закона, который имплементирует договоренности, "зеленые" тарифы несколько снизились, что позволило уменьшить общий объем выплат только за август на сумму свыше 600 миллионов гривен.