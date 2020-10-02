После открытия рынка газ по цене начинает конкурировать с электричеством - Зеркаль

Открытие рынка газа привело к тому, что газ по цене начинает конкурировать с электричеством.

Об этом во время «Energy Inside - Рынок газа: выбор есть» сказала советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль, сообщает корреспондент Укринформа.

«Создание рынка газа привело к тому, что газ начинает конкурировать с электричеством. Конечный потребитель может получить более интересное предложение, учитывая эту конкуренцию .... Нам нужно не допустить, чтобы реформа остановилась», - сказала Зеркаль.

Во время дискуссии председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан также отметил, что пакетные предложения газ + електроенерия пользуются большим спросом у потребителя.

Как сообщалось, рынок газа для населения заработал с 1 августа. Также потребители получили возможность свободно менять поставщика газа.