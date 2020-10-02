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После открытия рынка газ по цене начинает конкурировать с электричеством - Зеркаль
08:19 02.10.2020 |
Открытие рынка газа привело к тому, что газ по цене начинает конкурировать с электричеством.
Об этом во время «Energy Inside - Рынок газа: выбор есть» сказала советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль, сообщает корреспондент Укринформа.
«Создание рынка газа привело к тому, что газ начинает конкурировать с электричеством. Конечный потребитель может получить более интересное предложение, учитывая эту конкуренцию .... Нам нужно не допустить, чтобы реформа остановилась», - сказала Зеркаль.
Во время дискуссии председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан также отметил, что пакетные предложения газ + електроенерия пользуются большим спросом у потребителя.
Как сообщалось, рынок газа для населения заработал с 1 августа. Также потребители получили возможность свободно менять поставщика газа.
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