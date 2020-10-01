Украина имеет рекордные запасы газа и может зимой начать его экспорт - Коболев

Нафтогаз этой зимой не прогнозирует никаких кризисных явлений на рынке газа как для внутренних потребителей, так и для внешних партнеров, и рассчитывает, что такая ситуация сможет снизить цену на газ для конечных потребителей.

Об этом в среду во время встречи с журналистами в ходе визита в Брюссель заявил председатель правления НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев.

Именно так он ответил на вопрос корреспондента Укринформа о том, удалось в этом году газовикам Украины сломать традицию последних лет касательно газовых кризисов и войн вокруг газовых поставок и газового транзита, которые из раза в раз происходили с приближением новогодних праздников.

«Пока все действительно спокойно. Мы не ждем каких-то кризисных явлений или всплесков. У нас рекордное количество газа в подземных хранилищах, что позволяет говорить о том, что при любой кризисной ситуации украинские потребители не пострадают, и газа будет достаточно. Я считаю высоко вероятным сценарий, когда этой зимой Украина начнет экспортировать газ. Если это произойдет, тогда ценовые параметры на украинском рынке кардинально изменятся в сторону уменьшения», - сказал Коболев.

Он заметил, что такое снижение ценовых показателей для газа будет зависеть от ситуации на рынке. Если не будет кризисных явлений или газовых войн в других частях Европы и все поставщики газа продолжат работать в «стандартном» режиме, вероятность положительных для потребителя изменений на украинском рынке газа довольно высока.

«Я очень надеюсь, что это станет подтверждением того, что реформа газового рынка на самом деле очень важна для конечного потребителя, что она работает на него. Сейчас определенные украинские популисты хотели бы доказать, что украинцы не хотят никакого рынка, но это - неправда. Мы образованная и умная нация, у нас точно есть понимание, что такое правильный рынок и зачем он нужен», - сказал руководитель Нафтогаза.

Он заметил, зима может принести очень хорошие новости для потребителей, но будет сложной для поставщиков и производителей газа, которые сталкиваются с падением цен на газ в условиях снижения спроса, связанного с коронавирусным кризисом. При этом газовые трейдеры, по его словам, будут продолжать традиционные торговые операции, с закачкой более дешевого газа летом и выкачиванием его зимой по более высоким ценам. Но именно насыщенность рынка газом может иметь эффект ценового давления на поставщиков газа на внутреннем рынке.

По словам Андрея Коболева, сейчас примерно половина объемов газа, который был закачан в украинские подземные хранилища, является собственностью Нафтогаза, что также является рекордным и положительным показателем.

«Из того, что закачано, более 13 миллиардов кубометров газа принадлежат частным компаниям. Из этих 13 миллиардов где-то 10 миллиардов находятся в добывающем состоянии. Это означает, что с большой вероятностью владельцы этого газа планируют зимой подавать и возвращать его в страны Европы. Будут ли они это делать, - будет зависеть от того, что происходит на рынке. Но, если они это сделают, это будет означать, что цена на украинском рынке газа будет под высоким давлением вследствие высокого предложения. Понятно, что такой механизм рынка будет зависеть от погоды, от оптового спроса в Европе и спроса в Украине. Но вероятность подобного рыночного эффекта на цену (газа) высока.

Как уже сообщал Укринформ, в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 сентября было закачано более 27 млрд кубометров газа. Всего на территории Украины, без учета Крыма, находятся 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью 31 млрд кубометров.