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НКРЭКУ отсрочила на год введение платы за нейтральность балансирования на рынке газа
13:17 30.09.2020 |
Энергорегулятор (НКРЭКУ), утвердил изменения в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газохранилищ, предусматривающие отсрочку на один год обязательной платы за нейтральность балансирования на газовом рынке, введение которой планировалось с 1 октября 2020 года, передает Энергореформа.
Соответствующее решение принято на заседании комиссии 30 сентября.
Как сообщала Энергореформа, регулятор в обосновании к проекту постановления отметил, что Секретариат Энергетического сообщества поддержал предусмотренные им изменения.
Ранее Американская торговая палата (АСС) и профильные ассоциации призывали НКРЭКУ отсрочить намеченное на 1 октября введение платы за нейтральность балансирования на рынке газа с целью создания необходимых рыночных механизмов и разработки недискриминационной методологии расчетов.
Согласно проекту постановления, предлагается, в частности, перенести начало второго и третьего этапов внедрения платы за нейтральность балансирования на один газовый год. Таким образом, на протяжении 2020/2021 газового года плата за нейтральность балансирования будет носить информативный характер, как и на первом этапе ее внедрения - в 2019/2020 газовом году. Сейчас Кодекс ГТС предусматривает поэтапное внедрение платы за нейтральность, согласно чему обязательная плата за нейтральность балансирования вводится на втором и третьем этапе - в 2020/2021 и 20201/2022 газовых годах.
В обосновании к проекту постановления отмечается, что по результатам анализа и проверки опубликованных Оператором ГТС расчетов ставки платы за нейтральность балансирования на первом этапе внедрения этой платы комиссия выявила проблемные вопросы и недостатки в осуществленных ОГТС расчетах, требующие урегулирования.
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