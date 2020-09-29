Финансовые новости
- |
- 29.09.20
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина удвоила долю производства «зеленой» энергетики
15:56 29.09.2020 |
Доля производства возобновляемой энергетики в Украине за январь-август 2020 года выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,3% в общем энергобалансе страны.
Об этом свидетельствуют отчеты Министерства энергетики.
В целом, электростанции Украины в январе-августе текущего года снизили производство электроэнергии на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 96,38 миллиарда кВт-ч.
Гидравлическими электростанциями за 8 месяцев 2020 года было произведено 5,02 миллиарда кВт-ч, что на 12,0% меньше, чем за 8 месяцев 2019 года. Выработка ГЭС и ГАЭС составляет 5,2% от всего энергетического баланса.
Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 8 месяцев 2020 составил 7,77 миллиарда кВт-ч, что на 120,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Таким образом, доля возобновляемой энергии в общем производстве составила 8,1%, а с учетом гидроэнергетики - 13,3%.
При этом, ТЭС произведено 23,07 миллиарда кВт-ч, что на 25,7% меньше, чем за 8 месяцев 2019 года. ТЭЦ и когенерационными установками произведено 8,1 миллиарда кВт-ч, что на 14,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. ТЭС и ТЭЦ произвели 32,4% всей электроэнергии в стране.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, атомные электростанции уменьшили производство электроэнергии на 6,2% и выработали 51,13 миллиарда кВт-ч. АЭС выработали 53,1% электричества.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коалиция или перевыборы: Как на Банковой будут спасать Зе-команду
|От демаршей до подполья. Как «слуги народа» измываются над когда-то родной партией
|Война в Карабахе: интересы Путина и «окно возможностей» для Армении и Азербайджана
|Новые стандарты для топлива от Минэнерго. Получат ли водители хороший бензин и новые цены
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин поднял ставку по 7-мес. ОВГЗ до 8%
|Рада одобрила введение штрафов за продажу электронных сигарет детям
|Рада отложит создание прозрачной системы для концессий до 2022 года
|Минэнерго предлагает в 2021 году выделить на «теплые кредиты» 150 миллионов
|Украина удвоила долю производства «зеленой» энергетики
|Гарантированный покупатель будет продавать «зеленую» электроэнергию по двусторонним договорам
Это интересно
|Глава Philip Morris International предсказывает близкий конец сигаретам
|Infiniti показала, каким будет новый QX60
|520 километров на одной зарядке: представлен Volkswagen ID.4
|Искусственный интеллект научился отслеживать сигналы мозга человека, а также моделировать визуальное восприятие
|Ford запретил буксировать кроссовер Bronco Sport
|Санкции США теперь распространяются на деятельность китайской компании SMIC
|Суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok в США