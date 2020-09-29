Гарантированный покупатель будет продавать «зеленую» электроэнергию по двусторонним договорам

Кабинет министров на заседании накануне принял постановление "О внесении изменений в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" - инициированное Минэнерго решение, которое поможет ГП "Гарантированный покупатель" улучшить свое финансовое состояние и повысить уровень расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников . Об этом сообщили УНН в пресс-службе министерства.

"Министерство энергетики разработало документ с целью улучшить финансовую ситуацию ГП "Гарантированный покупатель" и других участников рынка электрической энергии. Это один из нетарифных методов урегулирования кризисной ситуации, сложившейся на рынке возобновляемой энергетики. Мы ожидаем, что благодаря этому постановлению повысится уровень расчетов за "зеленую" электроэнергию", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Постановление определяет процедуру проведения ГП "Гарантированный покупатель" электронных аукционов по продаже произведенной из альтернативных источников электрической энергии, в том числе - сроки их проведения, сроки и объемы поставок электрической энергии.

Ключевые изменения, предложенные проектом постановления:

* предоставление ГП "Гарантированный покупатель" возможности осуществлять продажу "зеленой" электроэнергии по двусторонним договорам на условиях, которые не приведут к росту тарифа ОСП;

* снижение избыточного предложения электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и стабилизация ценообразования на этом сегменте рынка;

* уменьшение объема электрической энергии, которую ГП "Гарантированный покупатель" вынужденно реализует на балансирующем рынке с существенным дисконтом и задержкой оплаты в несколько месяцев;

* улучшение уровня расчетов с производителями по "зеленому" тарифу;

* предоставление возможности ответственным потребителям перейти на "зеленую" электроэнергию.

Право ГП "Гарантированный покупатель" осуществлять продажу электрической энергии, произведенной из альтернативных источников, по двусторонним договорам, на электронных аукционах предусмотрено Законом Украины № 810-IX.

Для имплементации постановления Минэнерго проведет аукционный комитет с целью внесения соответствующих изменений в регламент.

Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады неотложные потребности ТЭК и сферы энергоэффективности в средствах госбюджета на 2021 год.