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Польская РGNiG выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины
08:28 29.09.2020 |
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером ERU (Energy Resources of Ukraine) выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины.
Как передает Укринформ со ссылкой на PGNiG, поставки газа для технических нужд ОГТСУ будут происходить с 1 октября до 1 мая 2021 года.
"Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены", - сообщил по этому поводу председатель правления PGNiG Ежи Квецинський.
По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.
Квецинський сообщил, что PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 млрд куб. газа. В то же время, только в первом полугодии 2020 экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0900000000 куб. м газа, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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