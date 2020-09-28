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Санкции США против «Северного потока - 2» не противоправны
07:58 28.09.2020 |
Санкции США против немецких компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток - 2", не являются явным нарушением международного права. К такому выводу пришла Научная служба бундестага ФРГ, сообщает агентство dpa утром в понедельник, 28 сентября.
При условии, что США будут действовать "умеренно" и аргументировать свои действия защитой интересов безопасности, а также негативными воздействиями на экономику, "международное право может мало что противопоставить принятию экстерриториальных санкций", говорится в экспертном заключении, подготовку которого поручила Научной службе бундестага член комитета по внешней политике, депутат от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).
Германия против санкций по "Северному потоку - 2"
Президент США Дональд Трамп резко критикует строительство газопровода "Северный поток 2". Германию он упрекает в том, что она хочет получить от США военную поддержку и в то же время помогает России увеличить доходы от газового экспорта. При этом оппоненты Трампа считают, что его главная цель -расчистить для США европейский рынок сбыта для американского сжиженного газа.
Применение экстерриториальных санкций по отношению к газопроводу "Северный поток - 2" является спорным, поскольку эти санкции не защищают напрямую ни территорию, ни граждан, ни предприятия вводящей их страны (США). В августе сенаторы США впервые заговорили о конкретных санкциях, которые могли бы быть применены в отношении немецкого порта Мукрана, играющего важную роль в постройке газопровода.
Правительство ФРГ выступает против введения экстерриториальных санкций. В Еврокомиссии также уже звучали предположения, что они стали бы нарушением международного права.
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