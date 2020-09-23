Финансовые новости
- |
- 23.09.20
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иностранные страховщики отказались работать с судами, строящими «Северный поток-2»
15:58 23.09.2020 |
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам-участникам в строительстве трубопровода "Северный поток-2".
Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в объединение.
Группа указала, что согласие страховать суда поставит клуб под угрозу из-за нарушения законов «О противодействии врагам США посредством санкций» и «О защите европейской энергетической безопасности».
В связи с этим участникам клуба «рекомендуется оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream».
"Не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций" - ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности" - ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток-2" или "Турецкий поток", - отмечается в циркуляре.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Слуги народа» предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр, антикоррупционный комитет - против
|Сюрпризы партийных рейтингов. О чем умалчивают темники Банковой
|Маргулан Сейсембаев на Банковой. Что насоветует Зеленскому миллионер из Казахстана
|Убийцы рейтинга: Когда «слуги» попросят Зеленского забрать Фокина и Кравчука из Минска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В банках объяснили причины роста курса доллара
|Единая е-система в сфере строительства заработает на постоянной основе 1 декабря
|Morgan Stanley сомневается в ОВГЗ-планах Украины на 2021г
|Получение Украиной транша МВФ в этом году маловероятно - Morgan Stanley
|Иностранные страховщики отказались работать с судами, строящими «Северный поток-2»
|Правительство должно взять на себя функции по управлению Энергоатомом - Указ Президента
Это интересно
|Будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу
|Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт
|90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro
|Заряжаемые гибриды не угодили экологам
|Австралийский господрядчик майнил криптовалюту на суперкомпьютерах
|General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle